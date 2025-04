Apple TV+ annuncia “Prodigies”: la nuova commedia romantica con Will Sharpe e Ayo Edebiri

Oggi Apple TV+ ha annunciato il lancio di una nuova serie comica intitolata “Prodigies”, la quale promette di conquistare il pubblico con una trama intrigante e un cast di talento.

La serie è creata, scritta e diretta da Will Sharpe, noto vincitore di premi BAFTA e SAG, e prodotta da SISTER, una produzione rinomata per la qualità dei suoi progetti. “Prodigies” vede come protagonisti due attori di talento come Will Sharpe e Ayo Edebiri, rispettivamente vincitori di premi quali BAFTA, SAG Award e Emmy.

Questa rivisitazione originale della classica commedia romantica esplora le complessità universali delle relazioni a lungo termine attraverso la storia di una coppia davvero unica. Didi (Edebiri) e Ren (Sharpe) sono due ex bambini prodigio che stanno insieme fin dall’infanzia. Ora che sono poco più che trentenni, iniziano a interrogarsi sul significato della loro vita, confrontando le promesse della loro giovinezza con la realtà presente. La serie mette in discussione l’idea romantica tradizionale, evidenziando che la storia d’amore non termina con il “vivere felici e contenti”, bensì è solo l’inizio di un percorso più complesso e coinvolgente.

“Prodigies” è frutto della creatività di Sharpe, che ha curato anche la produzione esecutiva insieme ad Ayo Edebiri e ai produttori premiati Jane Featherstone, Naomi de Pear e Katie Carpenter per SISTER.

Da parte sua, Apple TV+ continua a offrire contenuti di alta qualità, tra serie televisive, film, documentari e intrattenimento per tutte le età, raggiungendo pubblici internazionali su diversi dispositivi. Il servizio ha ricevuto numerosi riconoscimenti e si è imposto come uno dei leader nel settore dello streaming online.

Con un cast di talento e una trama avvincente, “Prodigies” si preannuncia come una serie da non perdere per gli appassionati del genere romantico e comico. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e segnatevi questa nuova uscita da non perdere su Apple TV+.