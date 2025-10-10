Apple TV+ Lancia “Pluribus”: la nuova eerie Sci-Fi di Vince Gilligan in arrivo il 7 novembre

Apple TV+ ha rilasciato un nuovo teaser e la key art per “Pluribus”, l’attesissima serie creata da Vince Gilligan, già noto per capolavori come “Breaking Bad” e “Better Call Saul”. “Pluribus” farà il suo debutto il 7 novembre su Apple TV+, con un lancio iniziale che comprenderà i primi due episodi dei dieci previsti. Gli episodi successivi verranno trasmessi settimanalmente, concludendosi il 26 dicembre.

Al centro della narrazione troviamo Rhea Seehorn, due volte nominata agli Emmy per la sua interpretazione in “Better Call Saul”. Seehorn interpreta il ruolo di una dramedy fantascientifica in cui “la persona più infelice della Terra deve salvare il mondo dalla felicità”. La serie, già rinnovata per una seconda stagione, offre un intrigante mix di generi e prospettive narrative.

Nel cast, oltre a Seehorn, spiccano i talenti di Karolina Wydra, nota per il suo ruolo in “Sneaky Pete”, e Carlos-Manuel Vesga. Inoltre, la serie vedrà la partecipazione speciale di Miriam Shor e Samba Schutte.

“Pluribus” è prodotta da Sony Pictures Television, con Vince Gilligan nei panni di produttore esecutivo, affiancato da Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski e Jeff Frost. Jenn Carroll e Trina Siopy sono co-produttori esecutivi, promettendo una produzione di alta qualità e storie avvincenti.

Con “Pluribus”, Apple TV+ continua a espandere il suo portfolio di serie originali, promettendo un’esperienza di visione coinvolgente e ricca di emozioni.