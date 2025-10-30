Apple TV presenta il trailer di “Il pianeta preistorico: era glaciale”, in arrivo il 26 novembre

Apple TV presenta il trailer ufficiale di “Il pianeta preistorico: era glaciale”, il nuovo capitolo dell’acclamata serie di storia naturale firmata dai produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunton, in collaborazione con la BBC Studios Natural History Unit. La docuserie, narrata da Tom Hiddleston e impreziosita dalle musiche originali di Hans Zimmer, Anže Rozman e Kara Talve per Bleeding Fingers Music, farà il suo debutto in esclusiva su Apple TV il 26 novembre.

Il trailer trasporta gli spettatori nell’era pleistocenica, milioni di anni dopo l’estinzione dei dinosauri, in un viaggio visivo che unisce scienza e spettacolo. In questa nuova stagione, le immagini mostrano un pianeta in continua trasformazione, caratterizzato da cicli di caldo e freddo che plasmano paesaggi in continua evoluzione. Gli spettatori potranno assistere a scene mai viste prima, come i confronti tra rinoceronti lanosi e gatti dai denti a sciabola, ricostruiti utilizzando dati scientifici tratti da reperti perfettamente conservati nel permafrost.

Accanto alle creature più iconiche dell’era glaciale, come i mammut lanosi e i lupi giganti, la serie introduce nuovi ambienti e specie sorprendenti: il mammut colombiano (Mammuthus columbi), abituato ai climi più caldi e con zanne ricurve di oltre cinque metri; gli enormi orsi giganti Arctotherium angustidens, alti fino a quattro metri; gli armadilli Doedicurus clavicaudatus grandi quanto automobili; e i piccoli Stegodon sumbaensis, antichi parenti degli elefanti, cacciati da gigantesche cicogne Leptoptilos robustus.

“Il pianeta preistorico: era glaciale unisce le più recenti scoperte scientifiche con effetti visivi d’avanguardia per dare vita a questo mondo ghiacciato come mai visto prima”. Le cinque puntate esploreranno habitat estremi — dalle tundre ai deserti, fino ai permafrost in scioglimento — mostrando la lotta per la sopravvivenza delle specie durante il passaggio dal “Grande Gelido” al “Grande Scioglimento”.

Il progetto conferma l’approccio innovativo di Apple TV alle produzioni documentaristiche, fondendo rigore scientifico e qualità cinematografica. Dopo il successo delle due prime stagioni di “Il pianeta preistorico”, che hanno trasportato il pubblico ai tempi dei dinosauri, la nuova docuserie amplia l’orizzonte della saga offrendo uno sguardo realistico e spettacolare sulla vita dei mammiferi preistorici.

Prodotta dal team di fama internazionale della BBC Studios Natural History Unit e realizzata con effetti visivi fotorealistici firmati Framestore – lo studio già dietro a successi come “Gravity” e “La bussola d’oro” – la serie si conferma un’esperienza immersiva e di grande impatto visivo.

Con Apple TV, disponibile su oltre un miliardo di dispositivi in tutto il mondo, il pubblico potrà esplorare un passato remoto con lo stesso senso di meraviglia che ha già caratterizzato gli originali della piattaforma. Dopo il suo lancio nel 2019, Apple TV ha conquistato critica e pubblico raccogliendo più di 638 vittorie e 2.850 nomination ai principali premi internazionali.

“Il pianeta preistorico: era glaciale” promette di essere una nuova pietra miliare nel genere documentaristico, unendo la voce narrante di Tom Hiddleston, le musiche di Hans Zimmer e la produzione d’eccellenza della BBC per ricreare, con emozione e precisione scientifica, il mondo affascinante dell’età glaciale.