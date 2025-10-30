Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Apple TV presenta il trailer di “Il pianeta preistorico: era glaciale”, in arrivo il 26 novembre

Published

Apple TV presenta il trailer ufficiale di “Il pianeta preistorico: era glaciale”, il nuovo capitolo dell’acclamata serie di storia naturale firmata dai produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunton, in collaborazione con la BBC Studios Natural History Unit. La docuserie, narrata da Tom Hiddleston e impreziosita dalle musiche originali di Hans Zimmer, Anže Rozman e Kara Talve per Bleeding Fingers Music, farà il suo debutto in esclusiva su Apple TV il 26 novembre.

Il trailer trasporta gli spettatori nell’era pleistocenica, milioni di anni dopo l’estinzione dei dinosauri, in un viaggio visivo che unisce scienza e spettacolo. In questa nuova stagione, le immagini mostrano un pianeta in continua trasformazione, caratterizzato da cicli di caldo e freddo che plasmano paesaggi in continua evoluzione. Gli spettatori potranno assistere a scene mai viste prima, come i confronti tra rinoceronti lanosi e gatti dai denti a sciabola, ricostruiti utilizzando dati scientifici tratti da reperti perfettamente conservati nel permafrost.

Accanto alle creature più iconiche dell’era glaciale, come i mammut lanosi e i lupi giganti, la serie introduce nuovi ambienti e specie sorprendenti: il mammut colombiano (Mammuthus columbi), abituato ai climi più caldi e con zanne ricurve di oltre cinque metri; gli enormi orsi giganti Arctotherium angustidens, alti fino a quattro metri; gli armadilli Doedicurus clavicaudatus grandi quanto automobili; e i piccoli Stegodon sumbaensis, antichi parenti degli elefanti, cacciati da gigantesche cicogne Leptoptilos robustus.

“Il pianeta preistorico: era glaciale unisce le più recenti scoperte scientifiche con effetti visivi d’avanguardia per dare vita a questo mondo ghiacciato come mai visto prima”. Le cinque puntate esploreranno habitat estremi — dalle tundre ai deserti, fino ai permafrost in scioglimento — mostrando la lotta per la sopravvivenza delle specie durante il passaggio dal “Grande Gelido” al “Grande Scioglimento”.

Il progetto conferma l’approccio innovativo di Apple TV alle produzioni documentaristiche, fondendo rigore scientifico e qualità cinematografica. Dopo il successo delle due prime stagioni di “Il pianeta preistorico”, che hanno trasportato il pubblico ai tempi dei dinosauri, la nuova docuserie amplia l’orizzonte della saga offrendo uno sguardo realistico e spettacolare sulla vita dei mammiferi preistorici.

Prodotta dal team di fama internazionale della BBC Studios Natural History Unit e realizzata con effetti visivi fotorealistici firmati Framestore – lo studio già dietro a successi come “Gravity” e “La bussola d’oro” – la serie si conferma un’esperienza immersiva e di grande impatto visivo.

Con Apple TV, disponibile su oltre un miliardo di dispositivi in tutto il mondo, il pubblico potrà esplorare un passato remoto con lo stesso senso di meraviglia che ha già caratterizzato gli originali della piattaforma. Dopo il suo lancio nel 2019, Apple TV ha conquistato critica e pubblico raccogliendo più di 638 vittorie e 2.850 nomination ai principali premi internazionali.

“Il pianeta preistorico: era glaciale” promette di essere una nuova pietra miliare nel genere documentaristico, unendo la voce narrante di Tom Hiddleston, le musiche di Hans Zimmer e la produzione d’eccellenza della BBC per ricreare, con emozione e precisione scientifica, il mondo affascinante dell’età glaciale.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Motori

Dacia Bigster Mild Hybrid G-140: fino a 1.450 km di autonomia 

Tecnologia

Hyundai trionfa ai Red Dot Awards 2025 con nove riconoscimenti e il titolo “Best of the Best”

Spettacolo

“Squallor” di Fabri Fibra compie dieci anni: edizione speciale in vinile e CD per celebrare un disco di culto

Motori

EICMA 2025: LETBE torna con la nuova gamma “Mechanical Pets” e rivoluziona il concetto di motocicletta

Spettacolo

Santoianni pubblica “REEL”: il disincanto di una generazione che osserva il crollo

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Tecnologia

LG trionfa ai CES 2026 Innovation Awards con due prestigiosi Best of Innovation

Spettacolo

KATY PERRY pubblica il nuovo singolo “bandaids”

Motori

Honda Auto Italia lancia i Black Days 2025: offerte esclusive e focus sulla mobilità elettrificata

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Motori

Roberta Zerbi è il nuovo CEO di Lancia

Giochi

The House of the Dead 2: Remake è disponibile per Nintendo Switch con l’Infect’Edition

Spettacolo

“Buona Vita”: soap conquista Sanremo Giovani 2025 con un inno alla libertà dei sentimenti

Spettacolo

Piero Pelù porta “Rumore Dentro” al cinema: un viaggio nell’anima del rock italiano

Motori

Moto Guzzi V85 2026: la nuova generazione della “Classic Enduro” che rinnova lo spirito dell’avventura

Tecnologia

Tineco PURE ONE A90S: l’aspirapolvere smart che rivoluziona la pulizia domestica

Motori

Alpine A290 illumina Leicester Square all’anteprima di “Running Man”

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Spettacolo

Rosalía racconta del nuovo album Lux, della collaborazione con Björk e con la London Symphony Orchestra

Giochi

Leggende Pokémon Z-A: Megadimensione porta i giocatori nelle misteriose Luminopoli dimensionali
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“Pluribus”: la nuova serie di Vince Gilligan debutta su Apple TV

Arriva su Apple TV “Pluribus”, la nuova attesissima serie ideata da Vince Gilligan, creatore di “Breaking Bad” e co-creatore di “Better Call Saul”. La...

14 ore ago

Spettacolo

Jennifer Garner torna in “L’ultima cosa che mi ha detto”: la seconda stagione dal 20 febbraio 2026 su Apple TV

La tanto attesa seconda stagione di “L’ultima cosa che mi ha detto”, la serie interpretata e prodotta da Jennifer Garner, farà il suo debutto...

2 giorni ago

Spettacolo

Michael Bublé e Eugene Levy insieme nell’episodio finale di “In viaggio con Eugene Levy”

Il mondo del viaggio e dello spettacolo si uniscono nell’ultimo episodio della terza stagione di “In viaggio con Eugene Levy”, disponibile dal 31 ottobre...

30 Ottobre 2025

Spettacolo

Apple TV+ Lancia “Pluribus”: la nuova eerie Sci-Fi di Vince Gilligan in arrivo il 7 novembre

Apple TV+ ha rilasciato un nuovo teaser e la key art per “Pluribus”, l’attesissima serie creata da Vince Gilligan, già noto per capolavori come...

10 Ottobre 2025