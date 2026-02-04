Apple TV svela la lineup 2026: tra grandi ritorni, nuovi titoli originali e Formula 1 in diretta

Apple ha presentato a Los Angeles la sua imperdibile lineup 2026 per Apple TV, una programmazione che promette di consolidare la piattaforma come uno dei principali poli dell’intrattenimento mondiale. Durante l’Apple TV Press Day, il Senior Vice President of Services Eddy Cue e il Presidente e CEO di Formula 1 Stefano Domenicali hanno annunciato che Apple TV sarà il partner ufficiale per la trasmissione negli Stati Uniti della stagione 2026 di Formula 1, che andrà ad affiancare la già ampia offerta sportiva, comprendente Major League Soccer e Friday Night Baseball.

Ogni settimana, nel 2026, Apple TV lancerà nuove produzioni originali, con il ritorno delle serie più amate e tanti titoli inediti. Tra le produzioni più attese figura la quarta stagione di “Ted Lasso”, che vedrà il celebre allenatore tornare a Richmond per una nuova sfida: allenare una squadra femminile di seconda divisione. Jason Sudeikis è affiancato dal cast storico e da nuovi volti, con Jack Burditt alla produzione esecutiva.

Un posto di rilievo spetta anche alla seconda stagione di “Monarch: Legacy of Monsters”, in arrivo il 27 febbraio, che esplorerà nuovi territori nell’universo Monsterverse di Legendary con Kurt e Wyatt Russell di nuovo nei ruoli principali. Accanto a Godzilla e Kong, farà la sua comparsa un nuovo Titano, l’enigmatico Titan X.

Nel genere drammatico, la seconda stagione de “L’ultima cosa che mi ha detto” con Jennifer Garner debutterà il 20 febbraio, mentre la nuova miniserie “Imperfect Women – Le mie amiche del cuore”, con Elisabeth Moss, Kerry Washington e Kate Mara, arriverà il 18 marzo raccontando il segreto di un’amicizia distrutta da un crimine.

Grande attesa anche per la quinta stagione di “For All Mankind”, in uscita il 27 marzo, che porterà lo spettatore ancora più lontano nel sistema solare dopo il colpo all’asteroide Goldilocks, con nuove tensioni tra la Terra e la colonia marziana. In primavera seguiranno titoli come la seconda stagione di “Your Friends & Neighbors”, con Jon Hamm e James Marsden, e l’arrivo di “Criminal Record” S2 con Peter Capaldi e Cush Jumbo, insieme alla misteriosa serie horror “Widow’s Bay” con Matthew Rhys.

Sul fronte cinema, Apple TV proporrà una serie di film originali di alto profilo. Il 13 febbraio debutta “Eternity”, commedia romantica prodotta con A24 e interpretata da Elizabeth Olsen e Miles Teller. Il 10 aprile sarà la volta di “Outcome”, dark comedy firmata da Jonah Hill e con protagonisti Keanu Reeves, Cameron Diaz e Matt Bomer. Ad aprile arriverà anche “Margo ha problemi di soldi” di David E. Kelley, con Elle Fanning, Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman, mentre per l’estate sono previsti titoli come “Cape Fear” (5 giugno), thriller psicologico con Amy Adams e Javier Bardem, e la seconda stagione di “Sugar” con Colin Farrell (19 giugno).

Proseguendo nel mese di luglio uscirà la miniserie “Lucky”, con Anya Taylor-Joy nel ruolo di una truffatrice in fuga, seguita dalla commedia sportiva “The Dink” con Jake Johnson e Mary Steenburgen. Il 4 settembre sarà il turno di “Mayday” con Ryan Reynolds e Kenneth Branagh, un’inedita commedia d’azione ambientata durante la Guerra Fredda.

Chiuderanno l’anno due importanti produzioni: “Matchbox The Movie” (9 ottobre), film d’avventura ispirato ai celebri giocattoli Mattel e diretto da Sam Hargrave con John Cena e Jessica Biel, e “Way of the Warrior Kid” (20 novembre), adattamento del romanzo di Jocko Willink con Chris Pratt e Linda Cardellini.

Completano la lineup i nuovi episodi di successi consolidati come “Shrinking” S3, la comedy con Jason Segel e Harrison Ford, e le novità originali “Maximum Pleasure Guaranteed” (20 maggio), una black comedy con Tatiana Maslany e Jake Johnson, e “Cape Fear”, prodotta da Martin Scorsese e Steven Spielberg, che rilegge il celebre classico del 1991.

Nel corso dell’evento, Eddy Cue ha sottolineato come il successo globale di “F1: Il film” — nominato agli Oscar e diventato il film sportivo con il maggior incasso di sempre — abbia aperto a una nuova era per Apple nella produzione e distribuzione di contenuti sportivi e cinematografici: “L’obiettivo è creare un ecosistema in cui l’innovazione tecnologica e lo storytelling si incontrano, offrendo agli utenti esperienze uniche su tutti i dispositivi”.