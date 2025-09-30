Connect with us

Halloween Scams

Tecnologia

Attenzione allo Spam di Halloween: il 63% delle Email è dannoso

Published

Con l’avvicinarsi di Halloween, Bitdefender lancia un allarme sulla pericolosità delle email a tema festivo. Una recente ricerca evidenziata dalla società leader nella sicurezza informatica mostra che il 63% dello spam a tema Halloween risulta essere dannoso, specificamente progettato per installare malware e rubare credenziali o denaro.

Le caselle di posta e i feed social, sempre più pieni di “sconti da brivido” e promesse di omaggi, diventano un terreno fertile per le truffe informatiche. Tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2025, il team di ricercatori di Bitdefender Labs ha osservato un significativo aumento delle campagne di phishing e truffe a tema, con un occhio di riguardo agli utenti statunitensi, che sono stati i bersagli principali (73% delle email fraudolente), seguiti dalla Germania (13%) e dall’Irlanda (6%).

La pericolosità delle email non si limita ai soli contenuti dannosi. Molti di questi messaggi provengono da server situati negli Stati Uniti (67%), utilizzando falsi pretesti come offerte da marchi noti come Amazon e Walmart per colpire attraverso email e social media, incluse pubblicità sponsorizzate che trasmettono link dannosi e software malevolo.

Per proteggersi da queste minacce, Bitdefender consiglia di non cliccare sui link sospetti nei messaggi a tema festivo, controllare con attenzione i domini e gli URL dei mittenti e evitare download da fonti poco affidabili.

Questo periodo segna l’inizio ufficioso della stagione delle truffe natalizie, avverte Bitdefender, raccomandando di mantenere alta la vigilanza mentre ci avviciniamo alla fine dell’anno, periodo favorevole a un aumento delle attività criminali online.

Peugeot 3008 Dual Motor

Motori

Peugeot 3008 Dual Motor, sostenibilità e Arte Cinetica a Friburgo

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Mazda lancia la promozione di Halloween: “Mazda Black is the new Black”

Motori

Triumph Trident 800: la nuova naked che ridefinisce il segmento roadster

Società

ACI: oltre 1.000 i tagliandi di cardiologia grazie alla collaborazione con l’INRC

Motori

Alcantara rivoluziona l’interior auto con la collezione 2025
