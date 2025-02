BMW Italia e FITP insieme per il “Road to Internazionali BNL d’Italia 2025”

BMW Italia e la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) hanno dato il via ufficialmente al percorso di avvicinamento agli Internazionali BNL d’Italia 2025 con un evento esclusivo, tenutosi presso il BMW Roma Urban Store di via Barberini 94.

La serata inaugurale ha celebrato la partnership tra la filiale italiana della Casa di Monaco e la FITP, sottolineando l’importanza di un legame fondato su valori condivisi come eccellenza nella performance, stile, eleganza e innovazione.

Primo momento di questo percorso è l’esposizione, presso il BMW Roma Urban Store, dei trofei destinati ai vincitori del torneo maschile e femminile. Il pubblico potrà ammirarli dal 27 febbraio al 1 marzo, con accesso dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con la FITP: “Il rapporto tra BMW e il tennis rappresenta molto più di una semplice sponsorizzazione: è l’incontro di due mondi che condividono valori fondamentali come l’eccellenza nella performance, lo stile, l’eleganza e l’innovazione della tecnica e quella tecnologica dei materiali”.

Dal 2020, l’accordo con la FITP si estende ben oltre i grandi eventi, includendo anche il supporto alle attività di base, con BMW in qualità di Official Car della Federazione. L’obiettivo è diffondere sempre più il tennis in Italia, sostenendo il lavoro di insegnanti e responsabili federali.

Un’altra grande novità per l’edizione 2025 sarà la presenza del concept House of BMW, già implementato con successo a Milano. Questo spazio esperienziale rappresenterà il punto di incontro tra automotive, lifestyle ed emozioni, permettendo ai visitatori di vivere momenti unici durante il prestigioso torneo romano.