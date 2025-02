Brunori Sas pubblica il nuovo album “L’albero delle noci”. Questa sera a Sanremo omaggio a Lucio Dalla con L’anno che verrà

Brunori Sas ha fatto il suo ritorno trionfante con il lancio del suo ultimo album intitolato “L’albero delle noci”. Il disco, composto da 10 tracce, promette di portare gli ascoltatori in un viaggio intimo e riflessivo attraverso le esperienze personali dell’artista, trasformate in canzoni che parlano di vite e storie universali. “Il disco affonda le radici in una dimensione intima e riflessiva, frutto di un percorso che ha riportato Brunori all’essenza della sua musica: sciogliere nodi interiori trasformandoli in canzoni capaci di intrecciare frammenti di vita personale e storie dall’impatto universale.”

In occasione del lancio dell’album, Brunori ha tenuto una piccola esibizione a cielo aperto tra i vicoli sanremesi, intrattenendo amici e passanti con la sua musica. Il disco è stato prodotto da Riccardo Sinigallia, compagno di palco del cantautore, che ha contribuito a dare una nuova direzione al viaggio sonoro.

“Da domani Brunori Sas incontrerà i fan con un tour instore che partirà proprio da Sanremo, nel temporary shop Universal Universo Dischi, per poi proseguire in altre città come Milano, Roma e Cosenza.”

**TRACKLIST – L’ALBERO DELLE NOCI**

1. Per non perdere noi

2. L’albero delle noci

3. La ghigliottina

4. La vita com’è

5. Pomeriggi catastrofici

6. Il morso di Tyson

7. Fin’ara luna

8. Più acqua che fuoco

9. Luna nera

10. Guardia giurata

Questa sera sul palco dell’Ariston, nel corso della serata cover con Riccardo Sinigallia e Dimartino, un sentito omaggio a Lucio Dalla sulle note de “L’anno che verrà”,