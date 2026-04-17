Chryverde lancia il singolo Day By Day feat. Kuremino e un nuovo episodio della docuserie

Chryverde pubblica il singolo Day By Day con Kuremino e il quarto episodio della sua docuserie. Un mix di boom bap, chitarre elettriche e riflessioni personali.

Torna sotto i riflettori Chryverde, produttore musicale noto per le sue contaminazioni tra boom bap classico e ricerca sonora. È uscito oggi il singolo Day By Day, realizzato insieme a Kuremino, dopo il recente spoiler che ne anticipava la collaborazione attraverso il video Broke Freestyle diffuso su Instagram.

La nuova traccia, distribuita su tutte le piattaforme, rappresenta il secondo singolo ufficiale dell'atteso progetto DES ILES 2, l'album in uscita quest'anno. Chryverde, originario di Arona, costruisce un brano trainato da una chitarra elettrica che si intreccia perfettamente con una base boom bap essenziale e impreziosita da scratch, tracciando una linea tra attitudine old school e innovative sperimentazioni musicali.

Una filosofia di vita emerge forte dal testo: vivere il presente come unica dimensione possibile, spingendo sull'importanza di non rimandare e di trasformare ogni giorno in un'esperienza piena, fatta di eccessi, libertà e leggerezza. Sullo sfondo, affiora il percorso personale degli artisti, segnato da un passato difficile e da una continua tensione verso il miglioramento: istinto e lucidità trovano equilibrio tra energia immediata e consapevolezza dei passi compiuti per arrivare fino a qui. Questa dualità conferisce al brano un'autenticità profonda, capace di restituire il vissuto personale dei due protagonisti.

Contemporaneamente all'uscita della traccia, è online anche il quarto episodio della docuserie dedicata al progetto, offrendo uno sguardo autentico sul processo creativo e sottolineando il valore delle relazioni umane all'interno della scena musicale. Chryverde sceglie infatti di collaborare con artisti con cui condivide un rapporto basato su rispetto e affinità personale. Fra i nomi già intravisti nel trailer e coinvolti nell'album figurano Sayf, Izi, Vegas Jones, Sgribaz, Disme e altri che verranno annunciati nelle prossime settimane.

Il progetto, diretto da Alvaro Javier Cecchetti e scritto a quattro mani con Andrea Lazzari, si prefigge di raccontare non solo la genesi musicale, ma anche la volontà di condividere ogni fase del processo creativo con il pubblico.

Chryverde vanta una carriera internazionale, con collaborazioni nate tra Miami, Atlanta e Los Angeles, dove ha iniziato a pubblicare i suoi primi brani nel 2018. Dal 2016 è membro dell'iconico collettivo di DJ Alien Army e si è imposto in Italia nel 2021 come main producer di Medioego di Inoki, collaborando con artisti del calibro di Tedua, Bresh e Noemi Nayt. Nel 2023 ha debuttato con il suo primo EP DES ILES, dove il sound Amapiano, scoperto durante DJ set a Los Angeles, si fondeva con le sue radici. Con il secondo capitolo di DES ILES, il produttore punta a consolidare la propria identità stilistica, ampliando la dimensione del progetto e la qualità dei featuring.

Day By Day conferma ancora una volta la capacità di Chryverde di intrecciare stili musicali, vissuti personali e connessioni autentiche, segnando un tassello importante per la scena urban italiana.