Coca-Cola Viaggio della Fiamma: i tedofori scelti da Coca-Cola per il 7 dicembre

Dopo la partenza carica di emozione da Roma, il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 prosegue oggi attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi del Lazio: da Roma verso Ostia, Civitavecchia, Tarquinia e infine Viterbo, dove alle 17 si terrà la tradizionale City Celebration. Una tappa che celebra non solo lo sport, ma anche i valori di solidarietà, resilienza e unione che accompagnano i Giochi Olimpici.

Coca-Cola, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, ha scelto quattro tedofori simbolo di impegno sociale, creatività e passione, figure che rappresentano le diverse sfumature dello spirito olimpico.

Jenny De Nucci, attrice italiana nata nel 2000, è una delle protagoniste di questa tappa. Conosciuta per i suoi ruoli in serie di successo come Un passo dal cielo e Don Matteo, e per film come Ragazzaccio e Prima di andare via, Jenny ha prestato la voce a Porsha Crystal in Sing 2* e sarà presto nel cast internazionale del film La dolce Villa su Netflix. Parallelamente alla carriera cinematografica, si dedica a progetti creativi come il podcast Uno di quei giorni e il cortometraggio Ti Respiro, presentato al Giffoni Film Festival. Con una community di oltre tre milioni di follower su Instagram e TikTok, Jenny è diventata una voce influente per le nuove generazioni. *Perché Coca-Cola l’ha scelta: Jenny incarna i valori olimpici di inclusività e determinazione, ispirando positività e impegno in stretta connessione con i giovani. La sua influenza sui social riflette lo spirito di unione e ispirazione dei Giochi Olimpici.*

Stella Menna, ex tennista professionista, ha visto la propria carriera interrompersi a soli 19 anni a causa di un grave infortunio. Laureata in Economia, ha trasformato la passione per la cucina in un progetto digitale di successo con il profilo Instagram @unastellaincucina, seguito da centinaia di migliaia di persone, e ha pubblicato un libro. Perché Coca-Cola l’ha scelta: Stella rappresenta resilienza e rinascita. Ha saputo trasformare una sfida in opportunità, creando legami e inclusione attraverso la cucina, proprio come lo sport unisce culture diverse.*

Pierluigi Pardo, giornalista sportivo tra i più amati, è un volto familiare per milioni di tifosi. Nato a Roma nel 1974 e laureato in Economia, è telecronista, scrittore e conduttore. Il suo stile diretto e appassionato lo ha reso un punto di riferimento nel racconto sportivo italiano. *Perché Coca-Cola lo ha scelto: Pierluigi è ideale per raccontare il percorso dei tedofori perché unisce competenza giornalistica e profonda conoscenza dei valori sportivi. Il suo impegno nella promozione dell’etica, del rispetto e dello spirito di squadra riflette pienamente i principi olimpici.*

Massimo Vallati è il fondatore di *Calciosociale*, un progetto nato a Roma con l’obiettivo di trasformare il calcio in uno strumento di inclusione, legalità e coesione sociale. Con il campo dei Miracoli a Corviale, ha creato un luogo dove le regole premiano solidarietà e rispetto, più che i gol. *Perché Coca-Cola lo ha scelto: Massimo incarna i valori di inclusione e impegno sociale. Ha dimostrato come lo sport possa rigenerare comunità e abbattere barriere, proprio come insegna lo spirito olimpico.*

Attraverso queste storie, il Viaggio della Fiamma Olimpica diventa un percorso che intreccia sport, musica e impegno sociale, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza partecipata e inclusiva. Ogni tedoforo rappresenta una sfaccettatura diversa dell’Italia che accoglierà i Giochi Olimpici Invernali del 2026, portando con sé un messaggio di speranza, solidarietà e rinnovamento.

Mentre la Fiamma attraversa i borghi e le città del Lazio, l’entusiasmo cresce e l’attesa verso Milano Cortina 2026 si riempie di significato. È un viaggio che unisce passato e futuro, talento e umanità, ricordando che il vero spirito olimpico non risiede solo nella competizione, ma nella capacità di condividere valori comuni e costruire, insieme, un mondo più inclusivo.