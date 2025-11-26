Connect with us

Dal 1° dicembre arriva su Sky Disney Jr.: il canale dedicato alla fantasia dei più piccoli

Published

Dal 1° dicembre debutta su Sky Disney Jr., il canale Disney pensato per i bambini in età prescolare. Una nuova proposta televisiva che unisce magia, musica e avventura, offrendo contenuti capaci di accompagnare i più piccoli nelle loro prime grandi scoperte.

Disney Jr. sarà disponibile anche on demand e proporrà una programmazione ricca di storie e personaggi amati da intere generazioni, con l’obiettivo di stimolare la fantasia, la curiosità e la creatività dei bambini. Il canale offrirà contenuti che non solo intrattengono, ma educano e incoraggiano la partecipazione attiva attraverso il gioco, la musica e il movimento.

Tra i titoli presenti nel palinsesto di Disney Jr. ci sono alcune delle serie più amate dell’universo Disney: La casa di Topolino, dove Topolino e i suoi amici conducono i bambini in un viaggio di scoperta e divertimento; Spidey e i suoi fantastici amici, che introduce i piccoli spettatori al valore dell’amicizia e del lavoro di squadra attraverso le avventure dei giovani supereroi Marvel; e Disney Jr. Ariel, ambientato nel colorato mondo sottomarino della celebre principessa.

La programmazione includerà anche altri successi dedicati all’infanzia, come Sofia la principessa, SuperKitties e Bluey, serie che uniscono musica, avventura e fantasia, offrendo a ogni episodio un’esperienza di meraviglia e gioia condivisa tra grandi e piccoli.

Disney Jr. su Sky promette di diventare un punto di riferimento per le famiglie, offrendo contenuti di qualità e una proposta educativa pensata per stimolare l’apprendimento attraverso il gioco e la partecipazione. Un invito a ridere, cantare, ballare, ma soprattutto a divertirsi insieme, scoprendo ogni giorno nuove storie e personaggi che continueranno a far sognare generazioni di bambini.

