DENTE: annuncia ufficialmente “SANTA TENEREZZA”

Dopo il successo dei singoli “Senza di me” e “Favola”, Dente ha ufficialmente annunciato il suo nuovo album intitolato “Santa Tenerezza”, in uscita il 28 marzo su tutte le piattaforme digitali. Il disco è già disponibile in pre-order. Con questo nuovo lavoro, l’artista italiano esplora la bellezza della fragilità e l’amore che, nonostante le trasformazioni, rimane eterno nel cuore e nella memoria.

“Santa Tenerezza” rappresenta un viaggio emotivo attraverso i ricordi e le emozioni che rimangono vivide nel tempo, influenzando il nostro modo di guardare il mondo. Le tracce dell’album sono un mix di archi, fiati, chitarre e tastiere che creano un’atmosfera avvolgente, trasportando gli ascoltatori in uno stato di sospensione tra realtà e sogno.

Il disco include una collaborazione speciale con Emma Nolde nella traccia “La città ci manda a letto”, insieme ad altre nuove canzoni come “Corso Buenos Aires”, “M’annegasti”, e “Non ci pensiamo più”. L’album sarà disponibile in formato fisico in diverse versioni, tra cui CD standard e autografato, nonché vinili LP nero e LP bianco autografato.

Per gli appassionati della musica di Dente, l’artista si esibirà in una serie di date primaverili in vari club, prodotte da Locusta Booking. Tra i luoghi in cui si terranno i concerti ci sono Firenze, Roma, Milano, Torino, e Napoli.