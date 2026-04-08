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DISS GACHA annuncia il suo nuovo album “NON È SOLO SWAG”: fuori ovunque venerdì 8 maggio

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Dopo il successo di “Cultura Italiana”, il progetto che lo ha consacrato come una delle voci più interessanti della nuova scena urban, Diss Gacha annuncia il suo ritorno con un nuovo disco, “Non è solo Swag”, disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 8 maggio. Pubblicato da Columbia Records Italy / Sony Music Italy, l’album segna una svolta importante nella crescita artistica del rapper piemontese.

Il comunicato che accompagna l’uscita è chiaro: “In un mondo senza modelli, ognuno deve essere il modello di se stesso.” Una dichiarazione di intenti che riassume perfettamente la visione di Gacha, sempre più orientata a superare i confini dell’estetica e dell’attitudine per approdare a un racconto personale, maturo e consapevole. Dopo oltre un anno e mezzo dal progetto precedente, il nuovo album è un passo avanti netto nella sua evoluzione, senza abbandonare quella riconoscibilità che lo ha reso un punto di riferimento per una generazione di giovani artisti e ascoltatori.

“Non è solo Swag” si muove su un equilibrio sottile tra ciò che Diss Gacha è stato e ciò che sta diventando: da una parte l’energia e la forza comunicativa che lo hanno reso celebre, dall’altra una nuova solidità nello storytelling, in cui ogni dettaglio contribuisce a costruire un racconto coerente e identitario. L’artista sceglie di non forzare un cambiamento, ma di procedere in modo naturale verso una direzione più matura.

Al centro del progetto c’è un messaggio preciso: andare oltre la superficie. Il disco è un invito a ridefinire i propri codici, ignorando il giudizio della massa, e a difendere la propria individualità in un panorama musicale sempre più omologato. Emblematico in questo senso è l’uso simbolico della cravatta, elemento ricorrente nell’artwork dell’album. Un oggetto che nella tradizione rappresenta conformità e rigore viene qui reinterpretato come simbolo di rottura e libertà personale. In un ambiente dominato da estetiche codificate e serietà costruite, Diss Gacha sceglie la diversità, il colore e la leggerezza come segni distintivi del suo linguaggio.

L’album sarà disponibile in formato digitale e in due versioni fisiche: CD standard e autografato e vinile blu, anch’esso disponibile in edizione autografata. Un’uscita curata in ogni dettaglio, che unisce l’impatto visivo alla dimensione narrativa del progetto, rafforzando l’immagine di un artista capace di mescolare moda, musica e cultura contemporanea con naturalezza.

Diss Gacha, all’anagrafe Gabriele Pastero, ha 22 anni e vive in provincia di Torino. Nel 2023 ha ottenuto la sua prima certificazione d’oro con il singolo “Captato”, diventato virale su TikTok. Nello stesso anno ha partecipato al Red Bull Posse insieme a Slings ed Ele A e ha pubblicato il brano “Ballas 2” con MamboLosco. Il 2024 si è aperto con “+++!” e con la release di “Cultura Italiana – Parte 1”, album che ha ospitato collaborazioni di grande rilievo, tra cui Rosa Chemical, Izi, Vegas Jones e Wiz Khalifa.

La “Cultura Italiana” secondo Gacha è una sintesi delle sue radici e delle influenze americane che lo accompagnano fin dagli inizi. Il giovane artista lavora spesso a Los Angeles, che considera una seconda casa, dove entra in contatto con la scena internazionale e continua a sperimentare nuove direzioni sonore. La sua identità si è costruita nel tempo con una metrica asciutta, uno stile incisivo e un lessico ricercato, impreziosito da quelle “sporche” iconiche che lo contraddistinguono.

“Non è solo Swag” conferma e al tempo stesso rinnova questo percorso, consolidando l’universo estetico e sonoro di Diss Gacha. Dietro lo stile e l’attitudine che ne hanno determinato il successo si nasconde un messaggio profondo: essere autentici, sempre, anche quando il mondo chiede modelli preconfezionati.

 

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