Doja Cat porta sul palco gli occhiali Ray-Ban Meta custom tra musica, moda e tecnologia

La superstar Doja Cat si prepara a regalare una nuova esperienza al pubblico europeo, portando in scena una collaborazione d'eccezione tra musica, moda e tecnologia con Ray-Ban Meta.

Durante il suo atteso Ma Vie World Tour, Doja Cat indossa sul palco occhiali Ray-Ban Meta custom-designed, frutto di un lavoro creativo sviluppato insieme al suo Creative Director Brett Alan Nelson. I nuovi Ray-Ban Meta Skyler interpretano la visione audace dell'artista, trasformandosi sia in una dichiarazione di stile che in un vero e proprio strumento performativo grazie alle funzionalità AI e alla fotocamera integrata da 12MP. Questi occhiali consentono di catturare contenuti hands-free e in prima persona direttamente dal palco, offrendo a pubblico e fan uno sguardo autentico e immersivo sulla performance.

I modelli speciali presentati sul Tour Ma Vie sono tre e rappresentano differenti identità estetiche: Modular Identity si distingue per una raffinata montatura bianca ridefinita da un audace clip-on nero con dettagli dorati, sottolineando precisione e modularità; Untamed Glamour punta su una montatura traslucida rosa blush attraversata da un motivo zebrato deciso, capace di fondere delicatezza e carattere; infine, Graphic Pop, costruito su una base nera lucida, è caratterizzato da elementi grafici multicolore che esplodono di energia.

Doja Cat stessa sottolinea l'importanza creativa della collaborazione: Per il Tour Ma Vie, Brett e io volevamo davvero creare qualcosa che sembrasse un'estensione naturale dell'energia dello show. Ogni look che indosso sul palco racconta una storia, e abbiamo progettato questi occhiali Ray-Ban Meta custom affinché ne facessero parte, con ogni paio direttamente ispirato agli outfit. Sono parte integrante dell'intera visione creativa. Amo il modo in cui appaiono e si sentono sul palco, e poter catturare tutto dalla mia prospettiva - il pubblico, l'energia, il momento - e condividerlo con il mondo rende il legame con i fan ancora più immersivo e reale.

La partnership tra Ray-Ban Meta e Doja Cat offre un esempio concreto di come l'innovazione tecnologica possa diventare parte integrante di una performance artistica. Gli occhiali AI non sono solo accessori di moda, ma strumenti che amplificano la narrazione visiva e connettiva tra l'artista e i suoi seguaci, integrandosi perfettamente con l'estetica dello show e con la tecnologia di Meta.

Questa sera, la star si esibirà alla The O2 di Londra, dove gli iconici Ray-Ban Meta custom saranno protagonisti insieme a lei sul palco. Il pubblico avrà così l'occasione di assistere a una performance che unisce creatività, stile e interazione digitale, ridefinendo il modo di vivere e condividere un concerto dal vivo.