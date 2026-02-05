“Dritto e Rovescio” torna domani sera: sicurezza, Olimpiadi e una storia di dolore

Questa sera torna in prima serata su Retequattro il talk show “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio. L’appuntamento proporrà un dibattito ricco di temi di attualità, a cominciare dal nuovo decreto sicurezza, recentemente approvato, e dal dibattito sulle Olimpiadi Milano-Cortina, con uno sguardo ai rilevanti aspetti economici legati all’evento.

Al centro della puntata ci sarà un ampio confronto sulle novità introdotte dal decreto sicurezza. Il talk si concentrerà in modo particolare sulla tutela delle forze dell’ordine e sulla gestione dei flussi migratori, temi che continueranno a dividere l’opinione pubblica e la politica.

Un secondo segmento sarà dedicato al grande evento sportivo che coinvolgerà l’Italia nei prossimi anni: le Olimpiadi di Milano-Cortina. Si parlerà del loro impatto economico, delle opportunità di sviluppo per i territori coinvolti, ma anche delle criticità legate agli investimenti e alle infrastrutture necessarie per ospitare la manifestazione.

Nel corso della serata si tornerà inoltre sulla vicenda di Paolo Mendico, il giovane che si è tolto la vita dopo essere stato vittima di bullismo. Una storia che ha scosso profondamente l’opinione pubblica e che resta un monito sulle ferite provocate da questo drammatico fenomeno sociale.

Tra gli ospiti attesi in studio figurano rappresentanti di diversi schieramenti politici: Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia), Paola De Micheli (Partito Democratico), Silvia Sardone (Lega), Davide Faraone (Italia Viva), Giuliano Granato (Potere al Popolo) e Stefano Benigni (Forza Italia).

“Dritto e rovescio” conferma così il proprio stile: un confronto serrato, aperto e plurale sulle questioni che occupano il dibattito pubblico. L’appuntamento, in onda domani sera da Cologno Monzese, offrirà ancora una volta uno spazio di riflessione su sicurezza, economia e società, temi centrali nel panorama politico e mediatico del Paese.