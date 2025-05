“Echo Valley”: il nuovo thriller mozzafiato di Apple TV+ (il trailer)

Apple Original Films ha appena rilasciato il trailer di “Echo Valley”, l’atteso thriller che vede protagonisti l’attrice premio Oscar Julianne Moore, la pluricandidata agli Emmy Sydney Sweeney e l’attore Domhnall Gleeson. Diretto dal regista vincitore del BAFTA Michael Pearce e scritto dallo sceneggiatore nominato agli Emmy Brad Ingelsby, il film sarà disponibile su Apple TV+ a partire dal 13 giugno.

In “Echo Valley”, Julianne Moore interpreta Kate, una madre che lotta per mantenere l’equilibrio nella relazione con la figlia Claire, interpretata da Sydney Sweeney. La trama si infittisce quando Claire si presenta alla porta della madre, coperta di sangue che non è il suo, e in preda al panico. Kate si trova così a dover scoprire la verità dietro l’accaduto, mettendo a dura prova il suo amore di madre e spingendosi oltre ogni limite per proteggere sua figlia. “Echo Valley” esplora i temi dell’amore, del sacrificio e della sopravvivenza, promettendo di tenere gli spettatori incollati allo schermo.

Tra i produttori di questa intensa pellicola troviamo nomi illustri come Ridley Scott e Michael Pruss per Scott Free Films, insieme a Kevin J. Walsh per The Walsh Company e allo stesso Brad Ingelsby. Tra i produttori esecutivi figurano anche Rebecca Feuer e Nicole Jordan-Webber (Scott Free Films), Erika Olde e Sam Roseme (Black Bicycle Entertainment), Ted Deiker e Scott Greenberg.

Con un cast stellare che include anche Fiona Shaw, Edmund Donovan, Albert Jones e Kyle MacLachlan, “Echo Valley” si preannuncia come uno dei film più attesi dell’anno.