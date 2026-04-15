ECOVACS presenta DEEBOT X12: il robot aspirapolvere con FocusJet per macchie ostinate

Una nuova generazione di robot aspirapolvere e lavapavimenti arriva sul mercato italiano grazie al lancio del DEEBOT X12 di ECOVACS. Questo innovativo dispositivo si distingue per l'introduzione di FocusJet, il primo sistema automatico del settore progettato per il pre-trattamento delle macchie, in particolare quelle secche e difficili, prima della fase di lavaggio a rullo.



La tecnologia FocusJet consente al DEEBOT X12 di intervenire efficacemente su sporco ostinato e residui, migliorando la pulizia rispetto ai tradizionali robot domestici. L'obiettivo è rendere più semplice la rimozione di situazioni tipiche come caffè secco, sugo o impronte, affrontando i punti critici senza doversi più preoccupare della persistenza delle tracce.



Il nuovo DEEBOT X12 è disponibile in due versioni: OmniCyclone e PRO OMNI. La versione OmniCyclone include una stazione OMNI all-in-one ulteriormente automatizzata, equipaggiata anche con la tecnologia PureCyclone 2.0 Auto-empty e un design senza sacchetto, pensato per ridurre sia i consumabili sia la manutenzione ordinaria.



L'approccio all-in-one della stazione OMNI automatizza numerose fasi della pulizia e offre una maggiore praticità nella gestione del dispositivo, con svuotamento automatico dello sporco e autonomia più estesa nelle attività domestiche.



"Cuore dell'innovazione è la nuova tecnologia FocusJet, introdotta per la prima volta nel settore: un sistema pensato per pre-trattare e sciogliere le macchie più ostinate prima del passaggio del rullo. L'obiettivo è rendere più efficaci situazioni tipiche come residui secchi e impronte difficili".



Con DEEBOT X12, ECOVACS si conferma tra i pionieri nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per la pulizia domestica intelligente, puntando su automazione avanzata e attenzione ai dettagli che rendono la quotidianità più semplice.