Eleveit X Peak: L’offroad accessibile firmato Eleveit

Eleveit, rinomato brand nel mondo racing, continua a stupire il settore offroad con il lancio di X Peak, uno stivale concepito per i principianti dell’avventura fuoristrada. Sin dal suo esordio, l’azienda si è distinta per l’attenzione ai dettagli e la qualità dei suoi prodotti, e la novità del catalogo 2025 non fa eccezione.

X Peak rappresenta la soluzione ideale per chi, alle prime armi, desidera approcciarsi all’offroad senza rinunciare a comfort e protezione, a un prezzo competitivo. Come ha sempre fatto, Eleveit mette a disposizione la sua esperienza tecnica, creando uno stivale che unisce qualità e accessibilità.

Lo stivale è realizzato in microfibra leggera e flessibile, garantendo resistenza all’usura e libertà di movimento, fondamentale per i neofiti del fuoristrada. Al suo interno, la “fodera in rete 3D è traspirante e morbida al tatto, offrendo un elevato comfort anche dopo molte ore in sella”. Questo, unito alla gestione efficiente della temperatura e dell’umidità, rende X Peak una scelta perfetta anche per le uscite più lunghe o nei periodi più caldi.

Un elemento distintivo di X Peak è la sua attenzione alla protezione: rinforzi su puntale, tallone, caviglia e tibia interna proteggono le aree più esposte a urti e torsioni e “resistono ad impatto, taglio e schiacciamento”. Non mancano dettagli tecnici come l’inserto in poliuretano nella zona di contatto con la leva del cambio, che ne aumenta la resistenza all’abrasione.

La chiusura dello stivale avviene tramite le collaudate leve Eleveit, dotate di “braccetti a regolazione micrometrica”, permettendo una calzata sicura e personalizzata. I ganci, facilmente sostituibili, incrementano la lunga durata del prodotto. Anche la suola bicomponente, progettata da Eleveit, offre ottima aderenza su diversi terreni e un feeling eccellente con le pedane.

Dal punto di vista stilistico, X Peak si distingue per la sua colorazione total black, elegante e versatile, adatta a qualsiasi tipo di moto. Disponibile nelle taglie dalla 39 alla 48, lo stivale viene proposto a un prezzo di 199,99 €, confermandosi come uno dei prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo nella sua categoria.