“Eternity”: l’amore oltre la vita arriva su Apple TV dal 13 febbraio

Arriva il 13 febbraio su Apple TV “Eternity”, la nuova commedia romantica Apple Original diretta da David Freyne, un racconto visionario che intreccia amore, tempo e scelte esistenziali in un affascinante afterlife movie.

Ambientato in un aldilà immaginario, il film pone una domanda universale e struggente: “Quanto tempo aspetteresti l’amore della tua vita?” In questo mondo ultraterreno le anime hanno soltanto una settimana per decidere come e con chi trascorrere l’eternità. È in questo contesto che Joan, interpretata da Elizabeth Olsen, si trova davanti alla decisione più difficile: scegliere tra Larry (Miles Teller), l’uomo con cui ha condiviso una vita intera, e Luke (Callum Turner), il primo grande amore, morto giovane e rimasto ad attenderla per decenni.

“Eternity” esplora con ironia, malinconia e romanticismo il valore dell’amore nel tempo e il peso delle strade non percorse. È un racconto che riflette sul conflitto tra la passione di ciò che avrebbe potuto essere e la profondità di ciò che si è vissuto davvero. Come spiega la sinossi ufficiale, si tratta di una commedia che “reinventa il genere portando il suo cuore emotivo… nell’aldilà”.

Il film vanta un cast di altissimo livello: oltre alla coppia formata da Elizabeth Olsen e Miles Teller, troviamo Callum Turner, Da’Vine Joy Randolph, John Early e Olga Merediz. Il progetto unisce il tocco visivo di Ruairi O’Brien alla sceneggiatura firmata da Pat Cunnane e David Freyne, regista già apprezzato per la sua sensibilità narrativa.

Prodotto da A24, marchio sinonimo di innovazione cinematografica, “Eternity” è frutto della collaborazione di Tim White e Trevor White alla produzione, con Elizabeth Olsen, Miles Teller e Michael Williams nel ruolo di produttori esecutivi. Completano il team creativo Joe Sawyer al montaggio e Zazu Myers alla scenografia.

Tra emozione, rivelazioni e un pizzico di ironia, “Eternity” promette di conquistare il pubblico con la sua riflessione poetica sull’amore e il destino. Una storia che invita a chiedersi se l’eternità, in fondo, non sia solo il tempo che scegliamo di condividere con chi amiamo davvero.