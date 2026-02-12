Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

“Eternity”: l’amore oltre la vita arriva su Apple TV dal 13 febbraio

Published

Arriva il 13 febbraio su Apple TV “Eternity”, la nuova commedia romantica Apple Original diretta da David Freyne, un racconto visionario che intreccia amore, tempo e scelte esistenziali in un affascinante afterlife movie.

Ambientato in un aldilà immaginario, il film pone una domanda universale e struggente: “Quanto tempo aspetteresti l’amore della tua vita?” In questo mondo ultraterreno le anime hanno soltanto una settimana per decidere come e con chi trascorrere l’eternità. È in questo contesto che Joan, interpretata da Elizabeth Olsen, si trova davanti alla decisione più difficile: scegliere tra Larry (Miles Teller), l’uomo con cui ha condiviso una vita intera, e Luke (Callum Turner), il primo grande amore, morto giovane e rimasto ad attenderla per decenni.

“Eternity” esplora con ironia, malinconia e romanticismo il valore dell’amore nel tempo e il peso delle strade non percorse. È un racconto che riflette sul conflitto tra la passione di ciò che avrebbe potuto essere e la profondità di ciò che si è vissuto davvero. Come spiega la sinossi ufficiale, si tratta di una commedia che “reinventa il genere portando il suo cuore emotivo… nell’aldilà”.

Il film vanta un cast di altissimo livello: oltre alla coppia formata da Elizabeth Olsen e Miles Teller, troviamo Callum Turner, Da’Vine Joy Randolph, John Early e Olga Merediz. Il progetto unisce il tocco visivo di Ruairi O’Brien alla sceneggiatura firmata da Pat Cunnane e David Freyne, regista già apprezzato per la sua sensibilità narrativa.

Prodotto da A24, marchio sinonimo di innovazione cinematografica, “Eternity” è frutto della collaborazione di Tim White e Trevor White alla produzione, con Elizabeth Olsen, Miles Teller e Michael Williams nel ruolo di produttori esecutivi. Completano il team creativo Joe Sawyer al montaggio e Zazu Myers alla scenografia.

Tra emozione, rivelazioni e un pizzico di ironia, “Eternity” promette di conquistare il pubblico con la sua riflessione poetica sull’amore e il destino. Una storia che invita a chiedersi se l’eternità, in fondo, non sia solo il tempo che scegliamo di condividere con chi amiamo davvero.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Sport

Samsung porta la tecnologia dei suoi monitor ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Motori

BMW ALPINA: nuova era come brand esclusivo del BMW Group

Giochi

Mario Tennis Fever: frenesia, nuovi personaggi e grandi sfide su Nintendo Switch 2

Giochi

RIDE 6: il nuovo capitolo di Milestone porta il motociclismo virtuale a un livello superiore

Motori

Suzuki presenta il nuovo spot Swift Hybrid: un moderno tango sul ghiaccio con Carolina Kostner
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Motori

Škoda Fabia 2026: il colore come elemento distintivo della nuova generazione

Motori

Tornano i Super Hybrid Days Volkswagen: febbraio all’insegna del Super Ibrido

Spettacolo

“Eternity”: l’amore oltre la vita arriva su Apple TV dal 13 febbraio

Spettacolo

Adriana celebra la forza femminile con il nuovo singolo “GIRL”

Spettacolo

The Smashing Pumpkins: due edizioni speciali in vinile per il 35° anniversario di “Gish”

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

Opel e Stardust insieme per il talento: debutta la Stardust Academy 2026

Spettacolo

FULMINACCI annuncia oggi “CALCINACCI”: il suo nuovo album fuori ovunque venerdì 13 marzo

Spettacolo

Giovanni Toscano torna con il nuovo singolo “Dritti all’inferno”

Motori

Zero LS1 debutta in Italia: il primo scooter elettrico Zero Motorcycles rivoluziona la mobilità urbana

Motori

BMW inaugura una nuova era della mobilità elettrica con la BMW iX3 Driving Experience

Motori

Volkswagen raggiunge il traguardo di 5 milioni di motori elettrici prodotti: l’APP550 segna un nuovo standard

Spettacolo

Jeff Buckley: torna “Live at Sin-É” in una versione deluxe da collezione

Giochi

HELLDIVERS 2: Oppressione Meccanica porta la guerra nel cuore di Cyberstan
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Adriana celebra la forza femminile con il nuovo singolo “GIRL”

Dopo aver firmato insieme a Diggy Dex l’inno ufficiale della delegazione olandese per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, Adriana annuncia l’uscita del suo...

2 ore ago

Spettacolo

The Smashing Pumpkins: due edizioni speciali in vinile per il 35° anniversario di “Gish”

L’iconica band americana The Smashing Pumpkins celebra un traguardo importante: il 35° anniversario di “Gish”, l’album che nel 1991 segnò l’esordio discografico del gruppo...

2 ore ago

Motori

Opel e Stardust insieme per il talento: debutta la Stardust Academy 2026

Opel e Stardust uniscono le forze per promuovere la nuova generazione di creator digitali con la seconda edizione della Stardust Academy, un progetto formativo...

3 ore ago

Spettacolo

FULMINACCI annuncia oggi “CALCINACCI”: il suo nuovo album fuori ovunque venerdì 13 marzo

In vista della sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Stupida sfortuna”, Fulminacci svela oggi il suo nuovo progetto...

19 ore ago