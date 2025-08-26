Eugene Levy ritorna su Apple TV+ con “In viaggio con Eugene Levy” il 19 settembre

Apple TV+ ha appena presentato il trailer della terza stagione di “In viaggio con Eugene Levy”, la serie di viaggi condotta e prodotta dal vincitore dell’Emmy Eugene Levy. Questa serie pluripremiata torna con otto nuovi episodi il 19 settembre, promettendo un’entusiasmante avventura globale.

In questa nuova stagione, Levy si propone di creare una lista dei viaggi da fare prima di morire, partendo per un’avventura che lo porterà in vari angoli del mondo, accompagnato da ospiti speciali. Tra questi spicca il Principe di Galles, che si unisce a Levy nel suo viaggio unico. Altri volti noti che faranno la loro comparsa includono la superstar multi-platino e vincitore di cinque Grammy Award Michael Bublé, e la figlia di Eugene, Sarah Levy, ben nota per il suo ruolo in “Schitt’s Creek”.

Questa stagione vedrà Levy affrontare nuove sfide, permettendogli di espandere le sue prospettive e spingersi oltre i suoi limiti. Le mete che visiterà includono Austria, Canada, Inghilterra, India, Irlanda, Messico, Corea del Sud e Stati Uniti. In ogni tappa, Levy avrà l’opportunità di incontrare guide locali come Eric Nam, cantante e attore coreano-americano, e Jofra Archer, lanciatore veloce del cricket inglese.

Dopo aver affrontato le sue paure e aver lasciato la sua comfort zone nelle precedenti stagioni, Levy si sta trasformando in un viaggiatore più appassionato. Tuttavia, per dichiararsi un vero viaggiatore, dovrà affrontare alcune delle avventure più iconiche che il mondo ha da offrire.

La serie è prodotta da Twofour per Apple TV+ e vede come produttori esecutivi Eugene Levy, David Brindley, Nic Patten, Sara Brailsford, Iain Peckham e Lily Fitzpatrick.