Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Eugene Levy ritorna su Apple TV+ con “In viaggio con Eugene Levy” il 19 settembre

Published

Apple TV+ ha appena presentato il trailer della terza stagione di “In viaggio con Eugene Levy”, la serie di viaggi condotta e prodotta dal vincitore dell’Emmy Eugene Levy. Questa serie pluripremiata torna con otto nuovi episodi il 19 settembre, promettendo un’entusiasmante avventura globale.

In questa nuova stagione, Levy si propone di creare una lista dei viaggi da fare prima di morire, partendo per un’avventura che lo porterà in vari angoli del mondo, accompagnato da ospiti speciali. Tra questi spicca il Principe di Galles, che si unisce a Levy nel suo viaggio unico. Altri volti noti che faranno la loro comparsa includono la superstar multi-platino e vincitore di cinque Grammy Award Michael Bublé, e la figlia di Eugene, Sarah Levy, ben nota per il suo ruolo in “Schitt’s Creek”.

Questa stagione vedrà Levy affrontare nuove sfide, permettendogli di espandere le sue prospettive e spingersi oltre i suoi limiti. Le mete che visiterà includono Austria, Canada, Inghilterra, India, Irlanda, Messico, Corea del Sud e Stati Uniti. In ogni tappa, Levy avrà l’opportunità di incontrare guide locali come Eric Nam, cantante e attore coreano-americano, e Jofra Archer, lanciatore veloce del cricket inglese.

Dopo aver affrontato le sue paure e aver lasciato la sua comfort zone nelle precedenti stagioni, Levy si sta trasformando in un viaggiatore più appassionato. Tuttavia, per dichiararsi un vero viaggiatore, dovrà affrontare alcune delle avventure più iconiche che il mondo ha da offrire.

La serie è prodotta da Twofour per Apple TV+ e vede come produttori esecutivi Eugene Levy, David Brindley, Nic Patten, Sara Brailsford, Iain Peckham e Lily Fitzpatrick.

 

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Moda

Inter e Pirelli: 30 anni di partnership celebrati con il PIRELLI Cap – Edizione Speciale Inter

Motori

DR Automobiles investe 70 milioni a Macchia d’Isernia e rilancia lo stabilimento di Anagni

Motori

Toyota e Mazda sperimentano sistemi di accumulo con batterie EV

Motori

CLASSIC DEFENDER V8 LIMITED EDITION: ispirata alla Land Rover di Winston Churchill

Motori

Nuova Mercedes-Benz GLC elettrica: rivoluzione del SUV premium

Motori

CUPRA svela la nuova Raval all’IAA di Monaco

Società

“QUARTA REPUBBLICA”: prosegue l’inchiesta sul business dei video rubati attraverso telecamere private

Motori

Nuova Porsche 911 Turbo S 2025: debutta la sportiva di serie più potente di sempre

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Spettacolo

Sky Cinema presenta “U.S. PALMESE”: il nuovo film dei Manetti bros. con Rocco Papaleo

Motori

Tesla: un milione di Powerwall installati in tutto il mondo

Motori

Pandora Talisman: la nuova collezione che unisce simboli antichi e identità personale

Spettacolo

Elettra Lamborghini torna alla ribalta con il nuovo singolo spagnolo “MIAW WAU”

Motori

Hyundai lancia “UNPLUGGED”: il primo videoclip musicale al mondo girato con le telecamere di bordo

Tecnologia

Amazfit T-Rex 3 Pro: lo smartwatch per trail runner e sportivi estremi

Spettacolo

TIZIANO FERRO: è finalmente uscito il nuovo singolo “CUORE ROTTO”

Spettacolo

CAROLINA BENVENGA: da oggi è online il nuovo video “LE VOCALI”

Sport

Milestone e MotoGP: Jorge Martín indosserà un casco disegnato da un fan al GP di Catalogna

Moda

Lancia al fianco di Eberhard & Co. al Salone Nautico Internazionale di Genova 2025

Tecnologia

Motorola presenta la nuova gamma edge e moto g al Lenovo Innovation World

Spettacolo

Eugene Levy ritorna su Apple TV+ con “In viaggio con Eugene Levy” il 19 settembre

Spettacolo

Romina Falconi porta il suo “Rottincuore Live” a Roma e Milano

Motori

Hyundai i20 N Line Carbon: design esclusivo e anima sportiva

Motori

Volkswagen lancia la ID. Polo: il futuro elettrico parte dai nomi storici
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“F1: Il film” regna sovrano: il blockbuster di Apple Original disponibile online

L’adrenalinico blockbuster estivo “F1: Il film”, targato Apple Original Films e in collaborazione con Warner Bros. Home Entertainment, è ora disponibile in premium video-on-demand...

26 Agosto 2025

Spettacolo

Apple TV+: arriva la terza stagione di “Invasion”

La serie sci-fi “Invasion”, ideata dal produttore candidato all’Oscar Simon Kinberg e David Weil, si prepara a tornare su Apple TV+ con la sua...

6 Agosto 2025

Spettacolo

“The Lost Bus”: Matthew McConaughey e America Ferrera nel nuovo thriller Apple TV+

Il panorama cinematografico di Apple TV+ si arricchisce con un nuovo avvincente thriller. “The Lost Bus”, diretto dal candidato all’Oscar Paul Greengrass e scritto...

30 Luglio 2025

Spettacolo

“Stick” ritorna: Apple TV+ annuncia la seconda stagione con Owen Wilson

Apple TV+ ha dato una lieta notizia ai fan di “Stick”, la comedy sportiva dedicata al golf, annunciando il rinnovo per una seconda stagione....

24 Luglio 2025