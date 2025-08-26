“F1: Il film” regna sovrano: il blockbuster di Apple Original disponibile online

L’adrenalinico blockbuster estivo “F1: Il film”, targato Apple Original Films e in collaborazione con Warner Bros. Home Entertainment, è ora disponibile in premium video-on-demand e per l’acquisto digitale a partire dal 22 agosto. Diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, questo film d’azione è già il titolo di maggior successo nella carriera di Brad Pitt, con l’incasso più alto per un film live action originale negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni.

“F1: Il film” racconta la storia di Sonny Hayes, interpretato da Brad Pitt, che ritorna nella competizione di Formula 1 trent’anni dopo un drammatico incidente. Al suo fianco troviamo Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietario di una squadra in crisi, e Joshua Pearce (Damson Idris), un giovane talento deciso a farsi valere. Durante le riprese, il film è stato girato in veri weekend di Grand Prix, conferendo alla pellicola un’autenticità senza precedenti.

Il film ha ottenuto un punteggio A su CinemaScore e un impressionante 97% di gradimento su Rotten Tomatoes. La colonna sonora, F1 The Album, ha superato le 650.000 copie vendute ed è prossima a raggiungere un miliardo di stream, grazie all’incredibile successo della hit di Tate McRae, “Just Keep Watching”, candidata a due premi VMA.

Oltre ad essersi affermato come un successo di botteghino, “F1: Il film” si inserisce nell’universo di titoli di spicco prodotti da Apple Original Films, continuando la scia vincente iniziata con il lancio di Apple TV+ e il successo storico di “CODA” agli Oscar. Il nuovo colossal firmato Kosinski si appresta a lasciare un segno indelebile nel panorama cinematografico internazionale.