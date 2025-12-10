“F1: Il film” torna il 12 dicembre su Apple TV dopo un successo mondiale

Dopo aver conquistato il pubblico nelle sale e frantumato record di incassi, “F1: Il film” si prepara a tornare sugli schermi il prossimo 12 dicembre in esclusiva su Apple TV. Diretto da Joseph Kosinski e con un cast che unisce star internazionali e talenti emergenti, il film ha già segnato la storia del cinema sportivo con risultati straordinari e un autentico ritratto del mondo della Formula 1.

“F1: Il film” racconta la storia di Sonny Hayes (Brad Pitt), considerato “la più grande promessa mai realizzata”, un talento cristallino degli anni ’90 il cui sogno fu spezzato da un grave incidente. Trent’anni più tardi, Hayes continua a correre come mercenario, fino a quando il suo ex compagno di squadra Ruben Cervantes (Javier Bardem), oggi proprietario di una scuderia in difficoltà, lo convince a tornare nelle competizioni. Per lui si tratta di un’ultima occasione per la redenzione e per salvare il team. Accanto a Sonny, nel box, il giovane esordiente Joshua Pearce (Damson Idris), nuovo astro nascente deciso a imporre le proprie regole in pista.

Mentre i motori ruggiscono e l’adrenalina sale, il film esplora il lato più umano e competitivo della Formula 1, dove il compagno di squadra è anche il rivale più temuto. “F1: Il film” è stato girato durante i veri weekend di gara dei Gran Premi, offrendo uno spettacolo realistico e viscerale che ha conquistato tanto il pubblico quanto la critica.

Dalla sua uscita nelle sale lo scorso 27 giugno, la pellicola ha debuttato al primo posto ai botteghini mondiali e ha superato 629 milioni di dollari di incasso globale. È oggi il film sportivo con il più alto incasso nella storia del cinema e rappresenta anche la più grande apertura per un live action originale negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni. Per Brad Pitt, questa è inoltre l’opera di maggior successo della sua carriera. Il pubblico gli ha tributato punteggi eccezionali: A su CinemaScore e un 97% di gradimento su Rotten Tomatoes, consacrandolo come il film di corse automobilistiche più autentico mai realizzato.

Nel cast figurano anche Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem, con la produzione affidata a una squadra d’eccellenza che include Jerry Bruckheimer, Joseph Kosinski, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Chad Oman.

Un capitolo particolare del film è dedicato a Brands Hatch, circuito iconico europeo che per la produzione è diventato molto più di una semplice location. Qui la velocità e la tradizione delle corse si sono fuse con l’innovazione tecnologica del cinema. Brands Hatch è stato allestito come un vero e proprio laboratorio segreto: un test center dove sono stati installati rig multipli, camere ultracompatte e vetture modificate direttamente in pit-lane. In alcuni giorni di riprese, l’intero tracciato è stato gestito come un vero Gran Premio, con sessioni cronometrate, telemetria e sistemi di sicurezza reali.

Il regista Joseph Kosinski ha sintetizzato perfettamente la filosofia del film: *«Se accade qualcosa di imprevisto, lo teniamo»*, un approccio che sottolinea la ricerca di autenticità in ogni scena. L’attore Damson Idris, interprete del giovane Joshua Pearce, aggiunge: *«Non impari una battuta. Impari una reazione»*, evidenziando l’impegno di un cast che ha vissuto la corsa non come finzione, ma come esperienza diretta.

Con le sue immagini spettacolari, una tensione palpabile e una storia di riscatto e rivalità, “F1: Il film” si conferma come un punto di riferimento per il cinema sportivo contemporaneo. Dal 12 dicembre, il pubblico potrà rivivere l’adrenalina di questo straordinario viaggio solo su Apple TV.