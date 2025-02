Festa del papà 2025: 3 modelli senza tempo di Maurice Lacroix

Maurice Lacroix, marchio rinomato nel mondo dell’orologeria, propone una selezione di 3 modelli iconici perfetti per festeggiare il papà in occasione della festa del papà. I modelli in questione sono l’Aikon Automatic Skeleton, l’Aikon Automatic Ceramic 42mm e l’Aikon Automatic Date.

L’Aikon Automatic Skeleton è un orologio audace e moderno con una cassa da 42 mm in acciaio inossidabile e un quadrante in vetro zaffiro laccato grigio. Il suo design innovativo lo rende un regalo perfetto per un papà che apprezza l’estetica contemporanea e l’artigianato di alta qualità.

Per chi preferisce un orologio dal design ergonomico, l’Aikon Automatic Ceramic 42mm è la scelta ideale. Con una cassa di 42 mm e un bracciale progettato per adattarsi perfettamente al polso, questo modello combina comfort e prestazioni elevate grazie alla ceramica tecnica utilizzata per la sua realizzazione.

Infine, l’Aikon Automatic Date è ispirato alla vita urbana e presenta una cassa da 42mm arricchita da un quadrante blu con motivo clous de paris. Con il fondello a vista sul retro, questo orologio unisce stile e funzionalità in un unico accessorio chic e versatile, perfetto per il papà moderno.