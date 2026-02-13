Connect with us

FIAT e la nazionale giamaicana di Bob: una leggenda che torna sulla neve

Published

Dopo più di vent’anni dalle iconiche campagne pubblicitarie che avevano unito il marchio italiano FIAT alla squadra nazionale giamaicana di bob, la leggendaria partnership torna a far parlare di sé. Nel 2026 il celebre team e il brand torinese si ritrovano per una nuova avventura invernale, protagonisti di una campagna dal titolo “La Spinta”, che segna il debutto del nuovo Fiat QUBO L.

L’incontro tra due mondi tanto diversi quanto affini nello spirito – quello della casa automobilistica e quello degli atleti caraibici – racconta una storia di resilienza, inclusione e lavoro di squadra. Con la stessa ironia e l’energia esplosiva che avevano conquistato il pubblico nei primi duemila, lo spot celebra il ritorno di un’amicizia “troppo bella per essere dimenticata”.

La nuova campagna, diretta da Fabio Rovazzi insieme al duo Carlani e Dogana e prodotta da Akita Film, trasporta gli spettatori tra suggestivi panorami alpini. Nel film, i bobbisti giamaicani si trovano con il loro QUBO L bloccato in una tempesta di neve: un enorme yeti, colpito dalla determinazione dei protagonisti, interviene con una sola potente spinta. Da quel momento prende forma un racconto ironico e visionario, simbolo dell’incontro tra culture e della ricerca di uno spazio capace di accogliere tutti.

Lo yeti, figura chiave dello spot, rappresenta l’“extra large”, il “fuori scala”, diventando metafora dello spazio e dell’inclusività del nuovo QUBO L. È lui il nuovo e inatteso membro della squadra, protagonista anche sui social come un ironico “influencer mostruosamente inclusivo”.

Il film promozionale è accompagnato da una colonna sonora d’eccezione: “A Message to You, Rudy”, composta da Robert Livingstone Thompson, con un nuovo master e rework a cura di Flavio Ibba e Carlo Palmas per RED ROSE PRODUCTIONS. L’atmosfera sonora restituisce la vivacità e l’allegria del team caraibico, rendendo omaggio a una partnership entrata nella cultura pop e ancora oggi capace di emozionare.

Il nuovo Fiat QUBO L si propone come il compagno perfetto per le famiglie moderne, un veicolo versatile, confortevole e capace di affrontare ogni situazione. È disponibile in versione sette posti a passo lungo o cinque posti a passo corto, con tre allestimenti — POP, ICON e LA PRIMA — e una gamma di motorizzazioni che include benzina, diesel (100 e 130 CV) e versioni elettriche. Il modello si distingue anche per essere l’unico diesel della gamma FIAT.

L’arrivo del QUBO L nelle concessionarie è previsto per aprile 2026, con un’offerta promozionale dedicata valida fino al 28 febbraio: la versione 1.2 benzina 110 CV con cambio manuale sarà disponibile a 20.950 euro in caso di rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e finanziamento tramite Stellantis Financial Services Italia.

A firmare la creatività della campagna è Publicis Collective, con la post produzione curata da Edi Effetti Digitali e la supervisione di Claudio Bellizzi. La fotografia è di Tommaso Terigi, la scenografia di Max Zucca e i costumi di Lucia Gallone. Gli spot digitali sono stati realizzati da Matteo Garrone e Giosuè Boarolo.

Con “La Spinta”, FIAT rinnova un legame che affonda le sue radici nella storia della pubblicità contemporanea, riaffermando il valore dell’inclusione, della collaborazione e dell’entusiasmo che nasce quando mondi diversi si incontrano. È una campagna che guarda al passato con affetto e al futuro con il sorriso, portando sulle nevi alpine lo stesso spirito leggero e gioioso che aveva fatto innamorare milioni di spettatori più di vent’anni fa.

Spettacolo

“Pechino Express – L’Estremo Oriente”: tutto pronto per la nuova avventura su Sky

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Spettacolo

NAYT: il 20 marzo esce il suo decimo album “io Individuo”

Società

Vivere nelle strade più belle d’Europa: da Parigi a Roma, ecco quanto costa
