Francesco Cavestri lancia NOÈ: un viaggio tra jazz contemporaneo e sperimentazione

Esce domani NOÈ, il quarto album di Francesco Cavestri, giovane talento italiano del jazz, prodotto dalla divisione Classics & Jazz di Universal Music Italia. Il disco rappresenta una nuova tappa del percorso artistico di Cavestri dopo IKI - Bellezza Ispiratrice. La riflessione sulla bellezza, centrale nel precedente lavoro, si trasforma ora in una ricerca sonora che attraversa il caos dei nostri tempi per riscoprire una salvezza possibile nella musica.



L'album, come l'arca biblica, accoglie suoni, generi e stili diversi che si intrecciano in una narrazione musicale ricca e originale. NOÈ è composto da dieci brani inediti di jazz contemporaneo, caratterizzati da una sorprendente eterogeneità stilistica: dalla formazione classica del trio jazz all'orchestra sinfonica, dal piano solo all'elettronica. La durata complessiva è di circa quaranta minuti.



La sperimentazione timbrica e l'unione di linguaggi opposti segnano la scrittura pianistica-armonica di Cavestri, capace di equilibrare acustico e digitale, improvvisazione e struttura, e suoni analogici ed elettronici. La produzione è affidata a Luca Mattioni, con arrangiamenti curati in collaborazione tra Cavestri e Mattioni. Il mix e il master sono firmati da Giuseppe Salvadori.



NOÈ si apre con l'ipnotico pattern elettronico di Omen of a Sea, dove atmosfere pianistiche evocano Philip Glass e incontri ritmici suggestivi. Segue la title track, che mette in risalto il dialogo contemporaneo del trio jazz. L'album attraversa poi la delicatezza di The Essence of Beauty, le vibrazioni urbane ed elettroniche di Freedom e approda allo sviluppo orchestrale di Souvenir di un Bacio, registrato con la Budapest Scoring Orchestra, in cui scrittura sinfonica e intensità cinematografica si fondono.



I musicisti coinvolti includono Riccardo Marchese alla batteria e Alessandro Simeoni al basso e contrabbasso. Le registrazioni, avvenute negli Universal Recording Studios Italy, sono state supportate dal partner tecnico Steinway & Sons Milano.



L'acqua è il simbolo più forte di questo progetto: la musica scorre, si trasforma, si illumina, fino a riemergere in un nuovo orizzonte di luce. Le grafiche, curate da Federico Cordelli e dal team di Universal Music Italia, accompagnano l'ascoltatore in un'esperienza immersiva tra musica, poesia e arti visive.



NOÈ si propone di avvicinare le nuove generazioni al jazz, diventando un ponte tra mondi e linguaggi diversi. L'approccio ibrido e raffinato di Cavestri permette all'album di dialogare con pubblici eterogenei superando i confini tra musica colta e cultura popolare, tra Italia e mondo.



Classe 2003, Cavestri è già riconosciuto tra i giovani talenti più brillanti della scena italiana e internazionale. Diplomato in pianoforte jazz al Conservatorio di Bologna, ha studiato e suonato tra Boston e New York, distinguendosi nei principali jazz club e festival italiani e portando la sua musica anche all'estero. Tra i recenti riconoscimenti, Musica Jazz lo ha nominato tra i "Nuovi Talenti dell'Anno" per tre anni consecutivi, mentre Forbes Italia lo ha inserito nel 2025 tra i 100 under 30 più influenti.



La discografia di Cavestri comprende collaborazioni con artisti del calibro di Fabrizio Bosso, Paolo Fresu e Willie Peyote, oltre a un'intensa attività come divulgatore e ambasciatore culturale. Dal 2024 è anche Steinway Artist, primo jazzista italiano a entrare nel prestigioso roster internazionale.



La tracklist di NOÈ testimonia la varietà e la profondità della proposta artistica di Cavestri, capace di offrire a ogni ascolto nuove suggestioni: Omen of a Sea, Noè, The Essence of Beauty, Never Let Me Go, Freedom, Interlude, A Breath Before Dawn, Salvation, Breathless River, Souvenir di un Bacio (Ararat).



NOÈ è disponibile da domani in digitale, CD e LP.