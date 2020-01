Fresh ‘n Rebel presenta i nuovi powerbank

Forse sei ancora alla ricerca del tuo partner ideale o forse hai già trovato la tua anima gemella per sempre. E anche se la freccia di Cupido ti ha già colpito, Fresh ‘n Rebel è ancora in grado di trovare il tuo compagno ideale per questo San Valentino! Con 4 diversi tipi di Powerbank in 6 colori diversi, ce n’è sicuramente uno che si adatta alla perfezione al tuo stile. Quale sarà il tuo vero Valentino?

Nomadi e avventurieri sempre in viaggio: Powerbank 18000 mAh

Con il Powerbank 18000 mAh puoi viaggiare in qualsiasi parte del mondo mantenendo i tuoi dispositivi mobili completamente carichi. Non riesci a trovare una presa di corrente nel bel mezzo del nulla? Non preoccuparti! Stai per prendere un volo infinito o per intraprendere un lungo viaggio in autobus? Questo Powerbank è in grado di gestire tutto. Carica 3 dispositivi contemporaneamente e rimani in contatto con i tuoi cari. Non importa dove ti trovi!

Carica il telefono 6 volte

Carica il tablet 3 volte

Carica il Powerbank in 10 ore

Peso: 312 g / Dimensione: 143,3 x 74,5 x 22 mm

Donne e uomini d’affari: Powerbank 12000 mAh

Perché perdere qualcosa di importante a causa di una batteria scarica quando si può avere il telefono sempre carico anche fuori ufficio. Usa il Powerbank 12000 mAh per essere sempre online! È pieno di energia, ma dalle dimensioni e peso contenuti. Non perdere mai più un’e-mail importante, un messaggio WhatsApp, una telefonata o un appuntamento. Carica contemporaneamente il tuo telefono e tablet mentre sei in viaggio e preparati per il tuo prossimo meeting!

Carica il telefono 4 volte

Carica il tablet 2 volte

Carica il Powerbank in 7 ore

Peso: 192 g / 126 x 64 x 21 mm

Social addicted e creatori digitali: Powerbank 6000 mAh

Ami i social media ed è per questo che il tuo telefono non può deluderti. Mai! Con il Powerbank 6000 mAh hai abbastanza energia extra per caricare il telefono, ed è solo un piccolo “pacchetto” da portare con te. Continua a pubblicare foto sui tuoi profili social all’infinito e rimani sempre aggiornato su ciò che succede nel mondo. Che tu sia in treno, a una festa, a scuola o in un ristorante, non è importante, il Powerbank da 6000 mAh di Fresh ‘n Rebel, non ti lascia mai.

Carica il telefono 2 volte

Carica il Powerbank in 3,5 ore

Peso: 102 g / 108 x 55 x 16,6 mm

Fashionisti e trendsetter: Powerbank 3000 mAh

Il Powerbank 3000 mAh sembra incredibile ed è fatto dei migliori materiali. Si adatta perfettamente alla tasca dei tuoi jeans e mantiene il telefono caricato tutto il giorno. Mettiti in posa, scatta una foto e condividila con il mondo. Trova il colore Fresh ‘n Rebel che si abbina al tuo look e rimani online nel modo più trendy e cool possibile.

Carica il telefono 1 volta

Carica il Powerbank in 3 ore

Peso: 74 g / 90 x 46 x 13,5 mm

Tutti i powerbank Fresh ‘n Rebel hanno un design piccolo e ultra portatile, sono ben sagomati ed estremamente leggeri. Sono approvati dalle compagnie aeree per il trasporto e utilizzo in volo. Hanno 6 caratteristiche di sicurezza premium e si possono caricare tramite USB-C. Qualunque cosa tu stia cercando in amore, gli incredibili Powerbank di Fresh ‘n Rebel sono qui per salvare la situazione! Mai andare da qualche parte senza un po’ di energia in più per il tuo smartphone o tablet. Ma soprattutto non perderti più nemmeno un messaggio dal tuo partner o dal tuo prossimo appuntamento! Carica con stile, scegli i tuoi colori preferiti e mescolali o abbinali nel modo che preferisci.

