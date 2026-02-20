Connect with us

FRITZ!Box 6825 4G: il nuovo router compatto per connettività veloce ovunque

Published

Il marchio FRITZ! amplia la propria gamma di prodotti per reti mobili con il nuovo FRITZ!Box 6825 4G, disponibile da oggi sul mercato italiano al prezzo consigliato di 129 euro. Questo piccolo router offre una soluzione di connettività versatile e potente, pensata per garantire un accesso Internet stabile e sicuro in qualsiasi luogo, sia a casa che in viaggio.

Il FRITZ!Box 6825 4G supporta connessioni fino a 300 Mbit/s tramite rete 4G/LTE e può essere utilizzato in tutto il mondo grazie al suo ampio supporto di bande di frequenza. La tecnologia di carrier aggregation consente di combinare fino a due frequenze 4G, sfruttando al massimo la larghezza di banda disponibile e migliorando la stabilità della connessione. Un assistente integrato facilita inoltre il corretto posizionamento del dispositivo per ottenere la ricezione ottimale.

Uno degli elementi distintivi del nuovo modello è l’alimentazione tramite porta USB-C, una novità assoluta nella gamma FRITZ!. Questa caratteristica offre grande flessibilità d’utilizzo: il router può essere alimentato con caricabatterie per smartphone o power bank, permettendo di restare connessi anche in mobilità, ad esempio in campeggio o durante un viaggio.

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo integra lo standard Wi-Fi 6, con velocità fino a 600 Mbit/s nella banda da 2,4 GHz, e una porta LAN gigabit che consente il collegamento diretto di computer, TV o altri dispositivi smart. La sicurezza è garantita dalla crittografia WPA3, mentre le connessioni VPN tramite WireGuard e IPSec assicurano la protezione delle comunicazioni.

Il nuovo router può essere integrato senza difficoltà nelle reti domestiche esistenti grazie alla compatibilità con FRITZ! Mesh, ampliando in modo efficiente la copertura Wi-Fi. Inoltre, offre un’ampia gamma di funzioni per il controllo della rete: accesso ospite, controllo parentale con limiti di tempo e filtri di protezione per minori, oltre alla possibilità di programmare l’attivazione o la disattivazione del Wi-Fi secondo necessità.

Particolare rilievo è dato alla funzione FRITZ! Failsafe, che consente al router di subentrare automaticamente come connessione di backup in caso di guasto di un altro dispositivo FRITZ! principale per fibra ottica, cavo o DSL. In questo modo, la connessione Internet resta operativa senza interruzioni.

Grazie alle dimensioni ridotte (65 × 135 × 98 mm), il FRITZ!Box 6825 4G trova posto in qualsiasi borsa o zaino, diventando un compagno ideale per professionisti in movimento o famiglie che desiderano una connessione stabile anche fuori casa. Può essere installato facilmente anche in spazi limitati, come un davanzale o un angolo dell’ufficio, e supporta l’accesso a Internet anche tramite hotspot Wi-Fi già disponibili.

Con questo nuovo modello, FRITZ! conferma la propria attenzione all’innovazione e alla semplificazione dell’esperienza di rete, offrendo una combinazione di potenza, portabilità e sicurezza. Il FRITZ!Box 6825 4G rappresenta così una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo mobile versatile, affidabile e progettato per affrontare le esigenze di connettività moderna.

 

