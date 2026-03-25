FRITZ!Fon M3: molto più che un cordless

Disponibile ora anche in Italia, il FRITZ!Fon M3 si presenta come molto più di un semplice cordless. Il nuovo telefono DECT firmato FRITZ! unisce qualità audio, funzionalità smart e comfort d’uso, confermandosi come il complemento ideale del FRITZ!Box per la casa, l’ufficio e lo smart working.

Dotato di telefonia HD con suono naturale e vivavoce full duplex, il FRITZ!Fon M3 garantisce una comunicazione nitida e fluida. Il display monocromatico da 1,8 pollici garantisce una leggibilità ottimale in ogni condizione di luce, mentre la tastiera retroilluminata assicura un utilizzo comodo e intuitivo. La batteria a lunga durata consente fino a 16 ore di conversazione e fino a 14 giorni di standby, rendendo il dispositivo particolarmente pratico e affidabile.

Oltre alle sue prestazioni telefoniche, il nuovo cordless offre un’ampia gamma di funzioni intelligenti. Le segreterie telefoniche integrate consentono l’ascolto remoto e l’inoltro dei messaggi via e-mail, offrendo un elevato livello di flessibilità. L’accesso fino a cinque rubriche telefoniche del FRITZ!Box e ai contatti online semplifica la gestione delle comunicazioni, mentre l’integrazione diretta con il FRITZ!Box permette di controllare tutte le funzioni da un’unica interfaccia.

Il FRITZ!Fon M3 non è solo un telefono, ma anche un dispositivo multimediale e di controllo per la smart home. È possibile accedere a radio Internet, podcast, feed RSS, e-mail e persino musica in streaming. Inoltre, consente di gestire facilmente i dispositivi FRITZ! per la casa intelligente, come prese intelligenti e valvole termostatiche, garantendo maggiore comfort quotidiano e un utilizzo dell’energia più efficiente.

Grazie alla crittografia integrata della trasmissione vocale e alla modalità DECT Eco, il dispositivo assicura connessioni sicure e un consumo energetico ridotto. In modalità standby, infatti, la trasmissione radio DECT viene completamente disattivata.

Il FRITZ!Box si conferma la base ideale per sfruttare pienamente tutte le potenzialità del nuovo cordless, offrendo una gestione centralizzata dei servizi dati e delle funzioni di comfort. L’interfaccia semplice e intuitiva di FRITZ!OS consente di aggiornare facilmente il dispositivo, garantendo sempre nuove funzionalità con un semplice tocco.

Con un prezzo consigliato al pubblico di 58,99 euro IVA inclusa, il FRITZ!Fon M3 segna un ulteriore passo avanti nel mondo della telefonia domestica e professionale, confermando la volontà di FRITZ! di proporre soluzioni che coniughino innovazione, efficienza e usabilità.

Fondata nel 1986 a Berlino, FRITZ! sviluppa e produce in Europa tutte le proprie tecnologie per la connessione Internet, la rete domestica, il Wi-Fi e la smart home. Dal 2025 l’azienda, che oggi conta 925 dipendenti, ha raggiunto un fatturato di 630 milioni di euro. Con il nuovo FRITZ!Fon M3, l’azienda tedesca continua a portare nelle case e negli uffici soluzioni semplici, sicure e complete per una comunicazione sempre connessa e su misura.