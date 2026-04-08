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FULMINACCI: al via domani 9 aprile da una Roma tutta sold-out il “PALAZZACCI TOUR 2026”

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Dopo la partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo e il successo del suo nuovo album “Calcinacci”, il cantautore romano Fulminacci annuncia il ritorno dal vivo con il “Palazzacci Tour 2026”, che partirà il 9 aprile dal Palazzo dello Sport di Roma, già sold out. È la prima tournée nei palasport per l’artista, un traguardo che segna una nuova fase della sua carriera, consolidando il percorso di uno dei protagonisti più originali e apprezzati del cantautorato italiano contemporaneo.

Il tour proseguirà l’11 aprile a Napoli (Palapartenope), il 15 aprile a Milano (Unipol Forum) e il 18 aprile a Firenze (Nelson Mandela Forum). A seguire, durante l’estate, “Fulminacci all’Aperto” porterà la musica del cantautore nelle principali rassegne italiane, dal Sherwood Festival di Padova fino al Mantova Summer Festival.

Il nuovo album “Calcinacci” (Maciste Dischi/Warner Records Italy/Warner Music Italy) è il quarto lavoro in studio di Fulminacci e rappresenta un disco più maturo e personale. Come racconta lui stesso: “È il mio primo disco fatto a Roma, la mia città. Senza orari, senza fretta, senza treni. Io, Golden Years e qualche amico che ogni tanto ci è venuto a trovare. Le canzoni sono uscite fuori per gioco, non le ho mai cercate. La coerenza non è mai stata il mio forte ma stavolta il suono generale è più asciutto, minimale, con i testi e le melodie sempre al primo posto. I calcinacci si trovano dove qualcosa è stato distrutto, ma anche dove gli operai cominciano a ricostruire.”

L’album, che attraversa addii, relazioni, fughe e desideri in trasformazione, si distingue per la sua ironia e una malinconia leggera che accompagna ogni brano. Tra le tracce spiccano anche due collaborazioni inedite con Franco126 e Tutti Fenomeni, artisti affini al suo universo poetico e musicale. La produzione, firmata da Golden Years, intreccia elementi pop, dettagli elettronici e momenti acustici, confermando la capacità di Fulminacci di coniugare scrittura e suono in maniera unica nel panorama italiano.

A completare l’universo di “Calcinacci” c’è anche l’omonimo cortometraggio, presentato con tre appuntamenti speciali al cinema a Roma, Napoli e Milano. Il film, diretto dai Bendo e da Filiberto Signorello, con la partecipazione di Pietro Sermonti e Francesco Montanari, nasce dal desiderio dell’artista di dare una dimensione visiva più ampia alla propria musica. Non un semplice videoclip, ma un vero e proprio racconto cinematografico che espande e approfondisce le atmosfere del disco.

Dalla vittoria della Targa Tenco 2019 come miglior Opera Prima all’esperienza sanremese del 2026 – dove ha conquistato il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica come miglior esibizione live di un artista rivelazione – Fulminacci ha dimostrato di essere una delle voci più autentiche della nuova generazione musicale. Con “Calcinacci” e il “Palazzacci Tour 2026” l’artista romano si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, portando la sua musica in spazi sempre più grandi ma mantenendo intatta la spontaneità e l’ironia che ne hanno segnato gli esordi.

I biglietti per il “Palazzacci Tour 2026” e per “Fulminacci all’Aperto” sono disponibili online e nei punti vendita abituali.

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