G-SHOCK presenta il suo primo orologio in miniatura: ecco il DWN-5600-1

G-SHOCK, noto per i suoi orologi robusti e innovativi, presenta una novità straordinaria: l‘orologio miniatura DWN-5600-1. Questo modello è una fedele riproduzione del classico DW-5600, ma con una dimensione così ridotta da poter essere indossato come un anello o collezionato come un prezioso cimelio.

La creazione del DWN-5600 non è solo una dimostrazione di abilità tecnica, ma anche un omaggio alla missione di Casio di portare “nuovi livelli di gioia nella vita delle persone” attraverso l’accessibilità alla meraviglia dei loro prodotti.

Ispirato all’iconico design della serie 5600, il DWN-5600 si distingue per la sua cassa di soli 23,4 mm × 20 mm × 7,5 mm. Raggiungere tali ridotte dimensioni è stato possibile grazie alla miniaturizzazione della batteria e all’uso della tecnologia di montaggio ad alta densità, consentendo una disposizione estremamente precisa dei componenti. Il design del DWN-5600 include la lunetta e il cinturino realizzati con la tecnologia di stampaggio a iniezione. Gli elementi in acciaio inossidabile come i pulsanti, la fibbia e il fondello si rifanno ai modelli tradizionali G-SHOCK, mentre il display LCD digitale a 6 cifre ricorda quello dei classici 5600.

Nonostante le dimensioni compatte, il DWN-5600 offre funzioni complete: display orario al secondo, calendario, retroilluminazione LED, cronometro e doppio fuso orario, permettendo di visualizzare contemporaneamente due orari diversi.

Il DWN-5600 sarà venduto in un esclusivo packaging da collezione, e sarà disponibile in tre varianti di colore. L’orologio sarà disponibile a partire da novembre 2025 presso lo store monomarca G-SHOCK di Milano o tramite il sito ufficiale. Questa novità rappresenta un ulteriore passo avanti per G-SHOCK nel combinare tradizione e innovazione, aprendo nuove possibilità nel mondo dell’orologeria.