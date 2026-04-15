Giulio Nenna lancia il suo primo album strumentale: nasce In My Past Lives

Giulio Nenna, uno dei più influenti produttori e compositori del pop italiano attuale, debutta come artista solista con l'album strumentale In My Past Lives, disponibile in digitale da venerdì 17 aprile. Dopo aver lavorato accanto a figure di spicco come Irama, Shiva, Ana Mena, Alfa e Rkomi e ottenuto oltre quaranta certificazioni di platino, Nenna inaugura una nuova fase della sua carriera con un progetto dal respiro internazionale e cinematografico.

L'album affonda le sue radici nella tradizione musicale italiana, integrando influenze di tango, flamenco e sonorità arabe, riuscendo a mantenere coesione e unicità stilistica. Al centro del disco si trova la chitarra, arricchita da archi e da atmosfere che oscillano tra l'intimità di una camera e la grandezza di una colonna sonora. Ogni brano è stato composto e arrangiato dallo stesso Nenna, che in questo lavoro vuole esplorare una dimensione musicale più evocativa e riflessiva.

In My Past Lives si rivolge al passato per narrare in musica un viaggio fatto di emozioni, luce mediterranea e una forte attitudine narrativa, dove l'ascolto si trasforma in esperienza visiva e interiore. La tracklist comprende i brani Recuerdos de ti, Puerta del sol, In My Past Lives, Luna Nueva, Cielo Antico, Chanson de Nahima, Lontano da qui, Passing by e Addio.

In merito all'album, Nenna afferma: In My Past Lives è un progetto che nasce dall'esigenza di ritrovare una dimensione più sacra e meditativa della musica, lontana da un'idea puramente funzionale all'intrattenimento o al consumo. Per me la musica è innanzitutto una soglia, una chiave per elevarsi e tentare un viaggio interiore, fuori dal tempo comune e dentro un tempo più essenziale, più umano, più profondo. Anche per questo ho scelto la musica strumentale: in un'epoca in cui le parole sono spesso usate e abusate, fino a perdere forza e significato, sentivo il bisogno di affidarmi a un linguaggio più universale. Il cuore sonoro del disco è il Mediterraneo, con la sua cultura millenaria, che qui incontra influenze latine nate dai viaggi e dalle contaminazioni che sto vivendo. Sono due mondi in naturale simbiosi, storicamente intrecciati e profondamente affini per sensibilità, calore e visione della vita.

Giulio Nenna, noto anche per le sue collaborazioni con ensemble orchestrali internazionali, ha diretto l'orchestra al Festival di Sanremo per artisti del calibro di Irama, Ghali e Francesco Guasti, oltre a dirigere importanti esibizioni accanto a Riccardo Cocciante, Arisa e Gianluca Grignani. La sua attività di produttore, direttore e music director, insieme ai suoi progetti per VIVO Concerti, Rockin'1000 e la composizione di musica per film, ha permesso la formazione di un linguaggio musicale ibrido dove si incontrano minimalismo contemporaneo, scrittura orchestrale e sensibilità pop.

Con In My Past Lives, Nenna si presenta al pubblico in una veste inedita, aprendo un dialogo profondo e personale attraverso la musica strumentale, confermandosi come uno dei protagonisti più versatili e creativi dello scenario musicale italiano.