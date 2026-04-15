Giuseppe Di Gennaro torna con il singolo Forme di Continuità e annuncia il nuovo album

Giuseppe Di Gennaro pubblica il nuovo singolo Forme di Continuità, anticipazione dell'album Elementi e Forme di Continuità in uscita a maggio. Sound folk e sperimentazione.

Da venerdì 17 aprile arriva in radio e in digitale Forme di Continuità, il nuovo brano di Giuseppe Di Gennaro, che segna il ritorno del cantautore milanese e anticipa l'album di inediti Elementi e Forme di Continuità, previsto in uscita a maggio. Il singolo si distingue per un sound folk rock arricchito da venature elettroniche e post-rock, mantenendo una scrittura cantautorale raffinata e aperta alla sperimentazione. Il brano nasce come una riflessione sul tempo e sulla rinuncia come possibile chiave per ridefinire la propria identità, trasformandosi in un inno alla lentezza nell'epoca dell'ipervelocità. Lontano dalla semplice "canzone di viaggio", il pezzo diventa un vero e proprio percorso interiore.

Dal punto di vista musicale, la canzone prende vita dalla chitarra acustica di Di Gennaro, accompagnata dalla batteria di Daniel Fasano e dal basso di Salvatore Marra. Le chitarre elettriche, la tastiera e il glockenspiel, suonati dallo stesso autore, completano e impreziosiscono il paesaggio sonoro in una riuscita fusione tra essenzialità e stratificazione.

La ballata folk che cercavo - dichiara Giuseppe Di Gennaro - una delle canzoni che da tempo desideravo scrivere per parlare del mio rapporto col mondo e con l'ignoto ma dentro un'idea precisa di viaggio. Il mio elogio della lentezza in musica per tempi veloci e incerti.

L'album Elementi e Forme di Continuità era già stato anticipato nel 2025 dal singolo E ancora viaggiare, che ne introduceva le atmosfere suggestive e il percorso artistico.

Giuseppe Di Gennaro nasce a Milano e cresce nel Salento, a Gallipoli, dove scopre la passione per la musica approcciando da giovanissimo chitarra, pianoforte e armonica. Autore, produttore e interprete, si distingue nel panorama musicale combinando la scuola della canzone d'autore con sonorità folk, post-rock, blues e ambient. Dopo i primi riconoscimenti in prestigiosi concorsi nazionali e la collaborazione con artisti come Alessio Caraturo e Cristiano De André, pubblica gli EP Multiforme uno e Multiforme due, entrambi accolti positivamente dalla critica indipendente.

Con Forme di Continuità Di Gennaro conferma un percorso artistico personale in cui la ricerca musicale e la profondità tematica si fondono, regalando al pubblico nuove suggestioni in attesa dell'album completo che arriverà a maggio.