Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Published

Google Pixel e Golden Goose annunciano una nuova collaborazione globale che unisce tecnologia e moda in un progetto inedito. L’iniziativa porta l’intelligenza artificiale di Gemini direttamente in una selezione di store Golden Goose in tutto il mondo, compresi alcuni punti vendita in Italia.

L’obiettivo è offrire ai clienti un’esperienza immersiva che integra l’uso dei dispositivi Google Pixel con la creatività artigianale che da sempre contraddistingue il brand di moda veneziano. Attraverso l’app Gemini sarà disponibile una “Gemma” dedicata che permetterà agli utenti di co-creare opere digitali uniche. Ogni creazione realizzata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale potrà poi essere trasformata in un elemento concreto, grazie al lavoro degli artigiani Golden Goose, che la applicheranno a mano sulle iconiche sneaker del marchio.

Il progetto riflette la costante ricerca di innovazione da parte di entrambe le aziende: da un lato Google, che punta a rendere la tecnologia più accessibile e creativa, dall’altro Golden Goose, simbolo di un artigianato contemporaneo capace di evolversi attraverso nuove forme di espressione.

L’esperienza proposta nei negozi selezionati mette in dialogo l’estetica sartoriale con gli strumenti digitali più avanzati. In pochi minuti, i visitatori potranno generare un design personalizzato partendo da ispirazioni, forme o colori scelti in autonomia, assistiti dalle capacità generative di Gemini. Successivamente, il progetto digitale prenderà vita grazie al tocco degli artigiani, dando vita a pezzi davvero unici e irripetibili.

Questa collaborazione rappresenta un nuovo modo di intendere la personalizzazione nel mondo del fashion. L’integrazione tra intelligenza artificiale e savoir-faire umano diventa un punto di incontro tra tecnologia e creatività, dove ogni sneaker racconta una storia diversa, modellata dall’immaginazione di chi la indossa e dall’esperienza di chi la realizza.

Con questa iniziativa, Google Pixel e Golden Goose confermano la volontà di promuovere l’innovazione come motore di ispirazione, trasformando ogni interazione digitale in un’opportunità per creare bellezza tangibile.

