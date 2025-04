Grande successo per il ritorno di Lancia nei rally

Si è concluso ieri il Rally Regione Piemonte, un evento che ha segnato un momento storico per l’automobilismo italiano: il grande ritorno di Lancia nel competitivo mondo dei rally. Il cuore pulsante di questa emozionante rentrée è stato il Villaggio Lancia Corse HF, allestito nel vivace centro di Alba, che ha accolto calorosamente migliaia di appassionati, offrendo loro un’immersiva esperienza tra motori rombanti, tecnologia all’avanguardia e la ricca cultura del territorio piemontese.

Immerso nello splendido scenario delle Langhe, patrimonio UNESCO, il Villaggio Lancia Corse HF si è rivelato un perfetto connubio tra la gloriosa heritage del marchio e la sua spinta verso l’innovazione. Il programma dell’evento è stato ricco e variegato, offrendo ai visitatori l’opportunità di effettuare test drive della nuova Ypsilon, disponibile sia in versione ibrida che elettrica. Grande attenzione ha suscitato anche l’esposizione della grintosa Ypsilon HF da 280 CV, anticipazione delle future ambizioni sportive del brand. Un momento particolarmente suggestivo è stato il raduno di ben 25 Lancia storiche, organizzato con passione dal Cinzano Rally Team, che ha rievocato le epiche gesta del marchio nel motorsport. Per coinvolgere anche gli appassionati distanti, tutti i momenti più emozionanti del weekend sono stati condivisi in tempo reale sui canali ufficiali Lancia Corse HF su Facebook, Instagram e TikTok.

L’entusiasmo che circonda il ritorno sportivo del marchio torinese è stato palpabile e confermato dalla straordinaria affluenza alla conferenza stampa, ospitata all’interno del Villaggio Lancia Corse HF. Protagonisti dell’incontro sono stati Luca Napolitano, CEO di Lancia, Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse HF, e un’icona del motorsport mondiale, Miki Biasion, testimonial d’eccezione di questo ritorno e prezioso collaudatore della Ypsilon Rally4 HF. Senza dubbio, il momento culminante del fine settimana è stato l’emozionante giro d’onore di Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally e leggenda indissolubile legata al marchio Lancia.

La vera protagonista del fine settimana è stata la nuovissima Ypsilon Rally4 HF, la cui meticolosa messa a punto porta la firma autorevole di Miki Biasion. Nonostante sia stata presentata da soli quattro mesi, ha già registrato un notevole successo commerciale con oltre 90 unità vendute. Il debutto in gara della nuova Ypsilon è stato a dir poco trionfale: il talentuoso pilota finlandese Kauppinen ha subito conquistato la vittoria – tra le Rally4 – nella spettacolare prova speciale che ha inaugurato il Rally Regione Piemonte. A questo successo si è aggiunto l’ottimo risultato di Gianandrea Pisani, in coppia con Nicola Biagi, che al debutto sulla nuova Ypsilon Rally4 HF sono riusciti a salire sul podio nel competitivo Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici. Il palco d’arrivo di Piazza San Paolo ha accolto con entusiasmo anche gli equipaggi Vigliaturo-Corradini, Fiore-Casalini e Kauppinen-Karttunen che, insieme a Pisani-Biagi, hanno scritto una nuova e importante pagina nella storia delle competizioni Lancia. Per celebrare questi veri e propri “pionieri” del ritorno del marchio torinese, Lancia Corse HF ha omaggiato tutti gli equipaggi che hanno concluso il Rally Regione Piemonte con una speciale targa commemorativa, a testimonianza di una giornata indimenticabile.

La Ypsilon Rally4 HF, equipaggiata con un performante motore turbo da 212 CV, un cambio SADEV a 5 marce e sospensioni Ohlins regolabili, si configura come la perfetta “palestra” per la crescita dei giovani talenti del rallysmo. E non è un caso che il Trofeo Lancia – il monomarca che prenderà il via ufficialmente l’8 maggio al Rally Targa Florio – abbia già registrato il sold out con ben 40 iscritti, tra cui spiccano 25 Under 35, 7 piloti stranieri e 2 equipaggi femminili. Con un montepremi totale di 360.000 euro e l’ambiziosa opportunità per un giovane vincitore di entrare a far parte del team ufficiale Lancia Corse HF per il FIA ERC 2026, il Trofeo Lancia si preannuncia come una delle competizioni più attese e competitive della stagione.

“È una grande emozione rivedere tutta questa passione, questo affetto per un Marchio che mancava da tanti anni dalle Competizioni! Quando ho visto il Villaggio Lancia HF mi sono emozionato, mi sono detto: siamo tornati! Stiamo partendo con umiltà, dalle Rally4, ma ci siamo presentati in grande stile, come nel DNA Lancia. Sembriamo una squadra impegnata da oltre 20 anni nel mondiale. Il nostro obiettivo è aiutare i giovani, scoprire nuovi talenti e dargli un’opportunità di carriera.” Ha dichiarato con entusiasmo Miki Biasion, che ha poi aggiunto: “Il ritorno di Lancia ai rally è una notizia importante per tutti: per il motorsport tricolore, perché vede delle auto italiane tornare ed essere protagoniste in gara, e per il motorsport in generale, perché con un Marchio come Lancia, gli altri brand sono molto più stimolati ad entrare in competizione.”