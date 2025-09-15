Connect with us

Historic Minardi Day 2025: emozioni, storia e passione all’Autodromo di Imola con ACI Storico

Imola si è tinta dei colori della passione per il motorsport con l’edizione 2025 dell’Historic Minardi Day, evento che ancora una volta ha richiamato migliaia di appassionati all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Due giornate intense, ricche di emozioni e di storia, che hanno visto protagonista Giancarlo Minardi, figura centrale del motorismo italiano, affiancato dal sostegno di ACI Storico e dell’Automobile Club d’Italia.

“Anche quest’anno ACI Storico si conferma a fianco di Giancarlo Minardi e della famiglia per l’organizzazione di questi due giorni meravigliosi pieni di storia e passione” – ha dichiarato Geronimo La Russa, presidente eletto dell’ACI, sottolineando il legame profondo tra il club e l’iniziativa che celebra le pagine più importanti del motorsport.

Giancarlo Minardi non è solo un nome storico della Formula 1, ma continua a rappresentare un punto di riferimento per gli appassionati in Italia e nel mondo. Fondatore della celebre scuderia Minardi, oggi guida con passione l’Automobile Club Ravenna, contribuendo attivamente alle attività dell’ACI. “Siamo felicissimi di sostenerlo – ha aggiunto La Russa – perché come tanti altri crediamo nelle sue iniziative, capaci di far battere forte il cuore degli appassionati.”

Il legame tra ACI e motorsport non si esaurisce a Imola. Dopo il successo del Gran Premio d’Italia a Monza, record di presenze, l’attenzione si sposta a ottobre in Sicilia con la rievocazione della Targa Florio, la corsa automobilistica più antica del mondo. A seguire, la passione sbarcherà a Bologna in occasione della fiera Auto e Moto d’Epoca, con un ricco programma di eventi e l’esposizione di auto iconiche che celebrano l’Emilia Romagna, cuore della Motor Valley.

Una delle grandi novità di quest’anno è stata la collaborazione con l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari, che ha allestito nello stand ACI Storico una postazione cardiologica dedicata ai visitatori. Qui è stato possibile sottoporsi a misurazioni della pressione arteriosa ed elettrocardiogrammi gratuiti. “Il cuore è il motore della nostra macchina corporea e, come ogni motore, va controllato e mantenuto efficiente” – ha spiegato Tullio Del Sette, Commissario Straordinario dell’ACI.

L’Historic Minardi Day si conferma la grande festa del motorsport storico, un’occasione unica per riunire tutti gli appassionati e far scoprire alle nuove generazioni la storia della Formula 1” – ha dichiarato Giovanni Battista Tombolato, presidente di ACI Storico.

L’evento ha offerto anche un momento speciale con la visita alla scuderia Racing Bull, ex Minardi, che festeggia i suoi 40 anni, prima della spettacolare parata in pista che ha emozionato il pubblico.

