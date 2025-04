Honda DownhillHER 2025: il team femminile di Downhill pronto a dominare la stagione

Il team Honda DownhillHER, la squadra femminile di downhill più celebre in Europa, si prepara a una stagione 2025 ricca di sfide e successi. Con il supporto di Honda, che conferma il suo ruolo di title sponsor per il terzo anno consecutivo, e la grande novità dell’ingresso di Santa Cruz, il team punta a conquistare nuovi traguardi.

L’arrivo di Santa Cruz, prestigiosa casa costruttrice di biciclette gravity, segna un passo decisivo per il team. Le atlete gareggeranno con la leggendaria V10, il bolide che sarà il loro alleato nelle competizioni nazionali e internazionali.

Daniele Leonardi Zielinski, Manager di Honda MC Sales, sottolinea l’importanza della collaborazione: “I risultati finora sono stati all’altezza delle aspettative. Per il 2025 vogliamo alzare ulteriormente il livello e affermarci anche a livello europeo.”

Beatrice Greppi, Team Manager, ribadisce l’ambizione della squadra: “La stagione si prospetta avvincente, con obiettivi ambiziosi e un calendario ricco di appuntamenti. Le ragazze sono pronte a dare il massimo grazie alle nuove bici e al supporto di Honda.”

Dopo un 2024 ricco di successi – tra cui il Titolo Mondiale Master di Tiziana Finocchio, il Titolo Italiano di Martina Fumagalli e la vittoria della Coppa Italia di Sofia Priori Viale – il team conferma il suo roster con obiettivi chiari: Lisa Gava (Elite) punta a riconquistare Coppa Italia e Coppa Europa, Martina Fumagalli (Master W1) cerca il quinto titolo italiano consecutivo, Tiziana Finocchio (Master W4) vuole il terzo titolo mondiale di fila, Sofia Priori Viale (Elite U23) è pronta per nuove sfide nazionali e internazionali.

L’equipaggiamento tecnico sarà di altissimo livello. Le Santa Cruz V10, con sospensioni Öhlins curate da Andreani Group, garantiranno prestazioni eccellenti. Novità assoluta per il 2025: le atlete utilizzeranno ruote in fibra di carbonio Reserve, sempre di casa Santa Cruz, mentre Tannus Europe fornirà inserti per proteggere le ruote dagli impatti. Ciclo Promo Components supporterà la squadra con gomme Maxxis e componenti Deity (manubri, manopole, stem e selle).

Motul si occuperà della manutenzione delle bici con la linea BIKECARE, mentre 226ERS garantirà le energie necessarie con i suoi integratori. Algis Bike e FT Pro assicureranno la protezione del telaio con pellicole e parafanghi, mentre SKF fornirà le guarnizioni forcella ad alte prestazioni. L’impianto frenante sarà gestito da HAYES, con dischi e pastiglie Galfer, storico partner del team. L’abbigliamento tecnico Forn unirà stile e funzionalità, supportato da Silverskin per la termoregolazione. La sicurezza sarà garantita dai caschi Acerbis e dalle protezioni Leatt, inclusa la maschera.