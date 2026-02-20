HONOR Magic8 Lite: la resistenza diventa spettacolo nella nuova campagna “Niente panico, tanto resiste”

HONOR alza il livello della comunicazione tech con la nuova campagna digitale dedicata a Magic8 Lite, uno smartphone progettato per dimostrare sul campo — e non solo sulla carta — la propria affidabilità. Il messaggio è chiaro fin dal concept creativo: la resistenza non è un claim, ma una prestazione da provare.

La campagna ruota attorno al payoff “Niente panico, tanto resiste”, un’idea che trasforma le caratteristiche tecniche del device in situazioni narrative concrete, pensate per rispecchiare gli imprevisti della vita quotidiana. L’obiettivo è parlare al pubblico tech con un linguaggio immediato e credibile, spostando il focus dalla semplice elencazione delle specifiche a un approccio proof-of-performance sempre più centrale nella comunicazione di prodotto.

Per rendere memorabile il messaggio, HONOR sceglie un tono leggero e entertainment-driven, affidandosi a tre volti molto riconoscibili: Diletta Leotta, Alessandro Borghese e Frank Matano. I tre ambassador non si limitano a prestare il volto alla campagna, ma diventano parte attiva di una narrazione che mette alla prova il dispositivo in contesti realistici e ad alto tasso di riconoscibilità social.

Il video hero adotta un ritmo comedy e una costruzione pensata per la viralità. Ambientato in una gara in cucina, vede Borghese nel ruolo di giudice mentre Leotta e Matano aumentano progressivamente il livello degli imprevisti. Ogni momento di potenziale “panic” diventa così un’occasione per mostrare — in modo naturale — la resistenza e l’affidabilità dello smartphone.

Il cuore del racconto resta però il prodotto. HONOR Magic8 Lite punta su un pacchetto di caratteristiche orientate alla durabilità e alla continuità d’uso, elementi sempre più decisivi per un pubblico always on.

Il dispositivo promette resistenza a cadute fino a 2,5 metri, supportata dalle certificazioni IP68 e IP69K, standard che indicano un’elevata protezione contro polvere e acqua anche in condizioni impegnative. A rafforzare il posizionamento interviene la batteria da 7.500 mAh, progettata per offrire fino a tre giorni di autonomia, un valore che risponde in modo diretto alle esigenze degli utenti più intensivi.

In questa strategia, la tecnologia non viene comunicata in modo astratto ma tradotta in prove visive e situazioni narrative facilmente comprensibili, aumentando la memorabilità del messaggio sui social.

Accanto al video principale, la campagna si sviluppa attraverso una costellazione di contenuti verticali social-first, progettati per la fruizione mobile e adattati ai linguaggi delle diverse community. Il concept viene declinato in micro-situazioni ad alta riconoscibilità, mantenendo costante il focus su robustezza e affidabilità ma modulando il tono in base ai singoli talent.

In uno dei contenuti dedicati a Diletta Leotta compare anche Javier Zanetti, protagonista di un test ambientato su un campo da calcio. La scelta rafforza il messaggio portando la dimostrazione in un contesto ad alta dinamicità, dove movimento e imprevisto fanno parte della normalità quotidiana. La presenza dell’ex capitano dell’Inter estende così il racconto verso un territorio ibrido tra sport e tecnologia, coerente con il posizionamento performance-driven del prodotto.

“Con HONOR Magic8 Lite abbiamo voluto dare vita a un linguaggio comunicativo che rendesse la resistenza un concetto pop e memorabile”, spiega Simone Seniga, Responsabile Social Media Marketing & Influencer Marketing di HONOR Italia. L’approccio dichiarato punta a far percepire il valore del prodotto attraverso storie reali, ironiche e facilmente riconoscibili, superando la tradizionale comunicazione basata sulle sole specifiche.

La strategia include inoltre un’ampia attivazione con creator e influencer chiamati a testare lo smartphone in contesti quotidiani e inattesi. L’obiettivo è generare contenuti nativi e conversazioni organiche in cui il valore tecnico si traduce in esperienza d’uso concreta, rafforzando al tempo stesso credibilità e memorabilità del brand.