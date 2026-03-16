Huawei porta i pagamenti contactless sugli smartwatch: arriva Curve Pay su AppGallery

Huawei compie un nuovo passo nell’evoluzione del proprio ecosistema digitale in Europa e introduce una novità molto attesa dagli utenti dei suoi dispositivi indossabili. A partire dal 16 marzo, la funzionalità di pagamento contactless Curve Pay sarà disponibile su Huawei AppGallery per diversi smartwatch della casa cinese, permettendo di effettuare pagamenti direttamente dal polso in modo rapido e sicuro.

L’integrazione riguarda diversi modelli della gamma wearable del brand, tra cui HUAWEI WATCH GT Runner 2, la serie HUAWEI WATCH GT 6, la serie HUAWEI WATCH Fit 4 e la serie HUAWEI WATCH GT 5. Grazie a questa novità, gli utenti potranno utilizzare la funzione “tap-to-pay” direttamente dal proprio smartwatch, ampliando in modo significativo le possibilità offerte dai dispositivi indossabili Huawei.

L’arrivo di Curve Pay sugli smartwatch rappresenta un importante aggiornamento dell’esperienza d’uso per chi utilizza quotidianamente i wearable Huawei. Con questa integrazione, gli utenti possono pagare nei negozi semplicemente avvicinando l’orologio al terminale POS, senza dover estrarre lo smartphone o il portafoglio.

Il servizio è disponibile tramite Huawei AppGallery, il marketplace proprietario dell’azienda, e si integra con Huawei Wallet, garantendo una gestione semplice e immediata dei pagamenti digitali. L’obiettivo è offrire un’esperienza sempre più completa all’interno dell’ecosistema Huawei Mobile Services (HMS), rendendo gli smartwatch strumenti sempre più utili nella vita quotidiana.

La collaborazione tra Huawei e Curve non nasce oggi. Curve Pay è stato uno dei primi partner finanziari a introdurre i pagamenti contactless sugli smartphone Huawei, svolgendo un ruolo importante nel periodo di transizione verso l’ecosistema HMS.

L’espansione della tecnologia anche ai dispositivi wearable rappresenta quindi l’evoluzione naturale di una partnership tecnologica già consolidata, basata su una profonda integrazione tra la piattaforma di pagamento Curve e i servizi digitali Huawei. Il risultato è un sistema pensato per offrire pagamenti rapidi, flessibili e integrati direttamente nell’esperienza utente.

Curve Pay si distingue nel panorama dei pagamenti digitali per alcune funzionalità particolarmente innovative. Una delle più apprezzate è “Go Back in Time®”, una funzione che consente di spostare una transazione da una carta a un’altra anche dopo aver effettuato il pagamento. Gli utenti hanno fino a 120 giorni di tempo per modificare la carta utilizzata, gestendo tutto direttamente dall’app.

Un altro punto di forza riguarda i pagamenti internazionali. Curve Pay utilizza tassi di cambio in tempo reale senza commissioni aggiuntive, offrendo agli utenti premium anche la possibilità di ottenere fino all’1% di cashback sulle spese effettuate all’estero.

La piattaforma si distingue inoltre per la sua grande compatibilità. A differenza di molti wallet digitali legati alle singole banche, Curve Pay permette di collegare un’ampia gamma di carte Visa e Mastercard, rendendole immediatamente utilizzabili sugli smartwatch Huawei. Il sistema supporta anche l’integrazione con account PayPal, una funzione che non sempre è disponibile nelle altre soluzioni di pagamento per dispositivi indossabili.

Con l’arrivo di Curve Pay sugli smartwatch, Huawei rafforza ulteriormente la propria strategia orientata alla creazione di un ecosistema digitale completo. L’obiettivo è offrire agli utenti un vero e proprio “One Smart Wallet”, capace di gestire pagamenti, carte e servizi finanziari all’interno di un’unica piattaforma.

Questa integrazione rappresenta quindi un passo importante per trasformare gli smartwatch Huawei in strumenti sempre più centrali nella vita quotidiana, non solo per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, ma anche per la gestione delle operazioni di pagamento in modo semplice, veloce e sicuro.