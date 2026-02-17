Connect with us

Hyundai corre da Verona a Napoli: energia, sport e condivisione sulle strade italiane

Un viaggio che unisce sport, innovazione e condivisione. Hyundai conferma il proprio impegno a fianco dei runner italiani inaugurando da Verona il calendario running 2026, per poi proseguire verso Napoli. Due città simbolo di passione e partecipazione che diventano teatro di una maratona di emozioni e di valori condivisi.

Il 16 febbraio 2026, la Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon ha acceso il cuore della città scaligera con oltre 10.000 runner protagonisti. Hyundai, in qualità di Official Automotive Partner, ha accompagnato atleti e spettatori con una presenza diffusa lungo il percorso e un’area esperienziale nell’Expo Village. Qui i partecipanti hanno potuto vivere momenti di interazione e divertimento, dalle valutazioni baropodometriche all’iniziativa creativa Car Wrap Hyundai, passando per i punti di incoraggiamento come One Last Push e gli spazi celebrativi Specchio Kudos e You Left Your Mark.

L’esperienza veronese ha incarnato i valori di determinazione, partecipazione e senso di appartenenza che il brand sostiene da anni. Ogni traguardo è diventato un momento condiviso e ogni passo un segno concreto di energia e collaborazione. L’obiettivo di Hyundai è chiaro: trasformare ogni evento sportivo in un’occasione per generare connessioni e celebrare il progresso umano.

Archiviata la tappa di Verona, il viaggio prosegue verso la Coelmo Napoli City Half Marathon 2026, in programma il prossimo 22 febbraio. Uno degli appuntamenti più amati del panorama podistico nazionale, che attraversa una delle città più suggestive d’Italia. In questa occasione Hyundai sarà Automotive Partner e Title Sponsor della staffetta ufficiale Hyundai Relay, iniziativa che esalta lo spirito di squadra e il valore del supporto reciproco.

All’interno dell’Expo Village della Mostra d’Oltremare (Pad. 3B), aperto venerdì 20 e sabato 21 febbraio, Hyundai accoglierà runner e appassionati con le stesse attivazioni che hanno entusiasmato Verona. Lo spazio ospiterà anche l’esposizione dei modelli IONIQ 5 e INSTER Cross, simboli di una mobilità sostenibile e rivolta alle persone, con la collaborazione del dealer 2F.

Il percorso da Verona a Napoli rappresenta molto più di una semplice staffetta di eventi sportivi. È un viaggio che intende unire l’Italia nel segno dell’energia positiva, della voglia di mettersi in gioco e della ricerca di un futuro più sostenibile. Con la vision Progress for Humanity, Hyundai continua a promuovere una mobilità smart e green, mettendo al centro le persone e i loro obiettivi, proprio come fa un team di runner che si sostiene chilometro dopo chilometro.

Da Verona a Napoli, Hyundai continua a correre al fianco della community dei runner, con l’obiettivo di unire sport, innovazione e progresso umano in ogni tappa del suo percorso.

