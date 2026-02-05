I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Il conto alla rovescia verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si colora di emozione e significato grazie alla partecipazione de I Bambini delle Fate. Il 3 febbraio, a Crespi d’Adda, Franco e Andrea Antonello hanno portato con orgoglio la fiamma olimpica, dando vita a un momento che unisce sport, solidarietà e inclusione sociale.

La loro presenza come Tedofori rappresenta un gesto che va oltre l’evento sportivo: è un simbolo concreto di speranza, coraggio e impegno civile. “Siamo felici e orgogliosi di vedere Franco e Andrea Antonello vivere questa straordinaria esperienza come Tedofori ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026”, recita il comunicato.

La torcia, che raggiungerà Milano per la cerimonia inaugurale del 6 febbraio 2026, porta con sé valori universali: la passione per lo sport, la forza della collaborazione e l’importanza di costruire una società inclusiva. I Bambini delle Fate, attivi da oltre un decennio nel promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, rappresentano un punto di riferimento per chi lavora ogni giorno a favore dell’integrazione e della consapevolezza.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del programma SpecialMente – #drivenbypeople, la piattaforma di Corporate Social Responsibility sviluppata da BMW Group Italia. Il progetto, attivo dal 2001, è costruito su pilastri fondamentali quali cultura, inclusione sociale, dialogo interculturale e valorizzazione dei giovani talenti. Attraverso attività “on-line” e “on-land”, SpecialMente ha già coinvolto oltre 3 milioni di persone in tutta Italia, dimostrando come la responsabilità sociale d’impresa possa diventare motore di cambiamento culturale e umano.

“Siamo al loro fianco con entusiasmo e convinzione, certi che questa esperienza porterà un messaggio di speranza e coraggio a tutti, dimostrando che lo sport è un linguaggio universale capace di unire e superare ogni barriera”, si legge ancora nel comunicato.

L’immagine di Franco e Andrea che accendono idealmente il cammino verso Milano Cortina 2026 diventa così una metafora potente: la luce della fiamma olimpica si trasforma in quella dell’inclusione, segno tangibile di un futuro dove le diversità non dividono, ma arricchiscono.

Con questa iniziativa, I Bambini delle Fate e BMW Group Italia rafforzano il loro impegno comune per un modello di società aperta, inclusiva e solidale – testimoniando, ancora una volta, come lo sport possa unire persone, storie e visioni in un unico abbraccio universale di umanità.