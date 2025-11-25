Connect with us

“Il pianeta preistorico: era glaciale”: domani arriva su Apple TV

Da domani, 26 novembre, Apple TV ospita un viaggio straordinario nel ghiaccio e nel tempo con “Il pianeta preistorico: era glaciale”, la nuova docuserie in cinque episodi che trasporta gli spettatori nel cuore del Pleistocene, l’era in cui il freddo dettava le regole della vita sul pianeta. Narrata dalla voce profonda e coinvolgente di Tom Hiddleston, la serie unisce le più recenti scoperte scientifiche a effetti visivi d’avanguardia, dando vita a un racconto che celebra la potenza della natura e la straordinaria capacità di adattamento delle specie che popolavano la Terra milioni di anni fa.

Prodotta dalla BBC Studios Natural History Unit, già celebre per capolavori come *“Pianeta Terra”*, e dai produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunton, questa nuova stagione esplora un mondo in continuo mutamento, dove la sopravvivenza era una lotta quotidiana contro il gelo e le trasformazioni climatiche. Le tundre, i deserti, le praterie e il permafrost si animano grazie a una ricostruzione minuziosa e a una dettagliata attenzione alla verosimiglianza.

“Il pianeta preistorico: era glaciale” porta sullo schermo una fauna variegata, fatta di grandi mammiferi dai comportamenti complessi, molte delle cui caratteristiche ricordano gli animali che conosciamo oggi. Dall’inizio del *“Grande Gelido”* fino al *“Grande Scioglimento”*, lo spettatore potrà assistere alle sfide e alle strategie evolutive che hanno plasmato la vita in condizioni estreme.

La colonna sonora originale, firmata da Hans Zimmer, Anže Rozman e Kara Talve della Bleeding Fingers Music, accompagna le immagini con un’intensità emozionale che sottolinea il respiro epico di questa produzione.

“Tom Hiddleston porta gli spettatori all’interno di un mondo dove il ghiaccio decide il destino”: questa frase riassume perfettamente l’essenza della docuserie, un racconto di sopravvivenza, ingegno e adattamento estremo, capace di restituire con straordinaria precisione la vita di un mondo estinto ma ora più vivo che mai.

Con questa nuova stagione, Apple TV conferma ancora una volta il proprio impegno nella produzione di contenuti di alta qualità che uniscono intrattenimento, scienza e meraviglia visiva. “Il pianeta preistorico: era glaciale” non è solo un documentario, ma un’esperienza sensoriale e cognitiva, un invito a riscoprire la forza della natura e le origini della vita moderna.

Quando il ghiaccio era legge, la Terra apparteneva al coraggio e alla resistenza. Da domani, il Pleistocene torna a vivere sullo schermo, più autentico che mai.

