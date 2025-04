Il Villaggio Lancia Corse HF prende vita ad Alba

Il rombo dei motori comincia a riecheggiare ad Alba, tra le colline delle Langhe: Lancia svela le prime immagini ufficiali del Villaggio Lancia Corse HF, pronto ad accogliere appassionati, piloti e curiosi durante l’attesissimo Rally Regione Piemonte, in programma ad Alba (CN) dall’11 al 13 aprile. Un evento che non è solo sportivo, ma anche culturale e identitario, capace di connettere la storia gloriosa del marchio Lancia con le eccellenze del territorio piemontese.

Situato nel cuore di Alba, capitale delle Langhe e patrimonio UNESCO, il Villaggio Lancia Corse HF si trasforma in un vero e proprio teatro delle emozioni, segnando il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo dei rally, in attesa del debutto del Trofeo Lancia il prossimo 8 maggio all’iconico Rally Targa Florio. Dunque, questo weekend nel Villaggio Lancia Corse HF andrà in scena un tributo autentico alla passione italiana per i motori, in un territorio che da sempre sa valorizzare il bello e il buono: dalle curve delle strade che attraversano i vigneti, ai sapori che hanno reso Alba e le Langhe famose nel mondo, fino alla cultura dell’accoglienza che farà da cornice a un weekend all’insegna dell’adrenalina.

In particolare, le prime foto dell’evento mostrano un allestimento scenografico suggestivo, composto dall’area hospitality per il pubblico, l’area tecnica per i team che corrono con La Lancia Ypsilon Rally4, gli spazi dedicati al test drive della nuova Ypsilon ibrida ed elettrica e un’esposizione esclusiva della Ypsilon HF da 280 CV, gioiello 100% elettrico che unisce design aggressivo e prestazioni entusiasmanti. Tra gli highlights anche l’esclusivo raduno di 25 Lancia del passato, organizzato dal Cinzano Rally Team, che rende il giusto tributo al marchio più vincente di sempre. Ma di certo tutti i riflettori saranno puntati sulla Nuova Ypsilon Rally4 HF, che ha superato le 90 unità vendute in soli quattro mesi, e sarà assoluta protagonista del Trofeo Lancia, l’avvincente monomarca ormai sold-out con 40 equipaggi iscritti, tra cui ben 25 Under 35, che si sfideranno per un sogno: entrare nel team Lancia Corse HF e correre nel FIA ERC 2026. Il racconto di questa nuova avventura sportiva, come anche l’anteprima piemontese, sarà condiviso in tempo reale sui canali ufficiali Lancia Corse HF – Facebook, Instagram e TikTok – per far vivere a tutti, anche a distanza, l’emozione di un grande ritorno.