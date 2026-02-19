“Imperfect Women – Le mie amiche del cuore”: il nuovo thriller psicologico in arrivo su Apple TV

Apple TV svela il trailer di “Imperfect Women – Le mie amiche del cuore”, una nuova serie thriller psicologica che vede come protagoniste e produttrici esecutive Elisabeth Moss e Kerry Washington. Creata da Annie Weisman e basata sull’omonimo romanzo di Araminta Hall, la serie farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming il 18 marzo con i primi due episodi, seguiti da nuove puntate ogni mercoledì fino al 29 aprile.

“Imperfect Women – Le mie amiche del cuore” racconta di un crimine che distrugge la vita di tre donne unite da un’amicizia di lunga data. La serie esplora temi profondi come il senso di colpa, la punizione, l’amore e il tradimento, interrogandosi sui compromessi che ciascuno è disposto ad accettare e che possono cambiare irrimediabilmente la propria esistenza. Man mano che l’indagine procede, emergono verità inaspettate e fragilità nascoste, mettendo in discussione anche i legami più solidi.

Accanto alle protagoniste, un cast ricco che comprende Kate Mara, Joel Kinnaman, Corey Stoll, Leslie Odom Jr. e numerosi altri interpreti, tra cui Sheryl Lee Ralph, Rome Flynn e Keith Carradine. Il progetto nasce dalla collaborazione tra 20th Television e Apple Studios, con Annie Weisman nel ruolo di showrunner e produttrice esecutiva, già nota per la serie di successo “Physical”.

Elisabeth Moss e Lindsey McManus producono la serie attraverso la loro casa di produzione Love & Squalor Pictures, che ha inizialmente opzionato il libro di Araminta Hall. Kerry Washington è invece produttrice esecutiva per Simpson Street insieme a Pilar Savone. L’autrice del romanzo, Hall, partecipa come produttrice esecutiva al fianco della sceneggiatrice Kay Oyegun. La regia di alcuni episodi, tra cui il primo, il quarto e il quinto, è affidata a Lesli Linka Glatter, già acclamata per il suo lavoro in “Homeland” e “Love & Death”.

Apple TV continua così a consolidare il suo catalogo con produzioni originali di alto livello, spaziando tra generi e collaborando con talenti riconosciuti a livello internazionale. Dalla sua nascita nel 2019, il servizio ha collezionato oltre 700 vittorie e più di 3.000 nomination nei principali premi internazionali, grazie a titoli come la premiata commedia “Ted Lasso” e il film “CODA”, vincitore dell’Oscar come Miglior film.

Con “Imperfect Women – Le mie amiche del cuore”, Apple TV promette un nuovo racconto avvincente e carico di tensione emotiva, in cui le ombre del passato e i segreti più profondi delle protagoniste si intrecciano in un’indagine che mette alla prova il significato stesso dell’amicizia.