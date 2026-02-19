Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

“Imperfect Women – Le mie amiche del cuore”: il nuovo thriller psicologico in arrivo su Apple TV

Published

Apple TV svela il trailer di “Imperfect Women – Le mie amiche del cuore”, una nuova serie thriller psicologica che vede come protagoniste e produttrici esecutive Elisabeth Moss e Kerry Washington. Creata da Annie Weisman e basata sull’omonimo romanzo di Araminta Hall, la serie farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming il 18 marzo con i primi due episodi, seguiti da nuove puntate ogni mercoledì fino al 29 aprile.

“Imperfect Women – Le mie amiche del cuore” racconta di un crimine che distrugge la vita di tre donne unite da un’amicizia di lunga data. La serie esplora temi profondi come il senso di colpa, la punizione, l’amore e il tradimento, interrogandosi sui compromessi che ciascuno è disposto ad accettare e che possono cambiare irrimediabilmente la propria esistenza. Man mano che l’indagine procede, emergono verità inaspettate e fragilità nascoste, mettendo in discussione anche i legami più solidi.

Accanto alle protagoniste, un cast ricco che comprende Kate Mara, Joel Kinnaman, Corey Stoll, Leslie Odom Jr. e numerosi altri interpreti, tra cui Sheryl Lee Ralph, Rome Flynn e Keith Carradine. Il progetto nasce dalla collaborazione tra 20th Television e Apple Studios, con Annie Weisman nel ruolo di showrunner e produttrice esecutiva, già nota per la serie di successo “Physical”.

Elisabeth Moss e Lindsey McManus producono la serie attraverso la loro casa di produzione Love & Squalor Pictures, che ha inizialmente opzionato il libro di Araminta Hall. Kerry Washington è invece produttrice esecutiva per Simpson Street insieme a Pilar Savone. L’autrice del romanzo, Hall, partecipa come produttrice esecutiva al fianco della sceneggiatrice Kay Oyegun. La regia di alcuni episodi, tra cui il primo, il quarto e il quinto, è affidata a Lesli Linka Glatter, già acclamata per il suo lavoro in “Homeland” e “Love & Death”.

Apple TV continua così a consolidare il suo catalogo con produzioni originali di alto livello, spaziando tra generi e collaborando con talenti riconosciuti a livello internazionale. Dalla sua nascita nel 2019, il servizio ha collezionato oltre 700 vittorie e più di 3.000 nomination nei principali premi internazionali, grazie a titoli come la premiata commedia “Ted Lasso” e il film “CODA”, vincitore dell’Oscar come Miglior film.

Con “Imperfect Women – Le mie amiche del cuore”, Apple TV promette un nuovo racconto avvincente e carico di tensione emotiva, in cui le ombre del passato e i segreti più profondi delle protagoniste si intrecciano in un’indagine che mette alla prova il significato stesso dell’amicizia.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Nino D’Angelo: sold out la data di Eboli, il 27 giugno si chiude il tour a Pompei

Motori

Citroën porta comfort e innovazione a Sanremo come Official Car di “Fuori Sanremo”

Motori

Alfa Romeo celebra i 30 anni dei Subsonica: partnership ufficiale per “Cieli su Torino 96 26”

Motori

Honda Adventure Roads 2026: arriva la nuova generazione di Adventure Riders

Spettacolo

Sequoie Music Park 2026: Subsonica, Fulminacci e Frah Quintale arricchiscono la lineup

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Motori

MINI Aceman SE: il crossover elettrico che ridefinisce la mobilità urbana tra stile, tecnologia e sostenibilità

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Motori

Toyota annuncia nuovi investimenti in una Circular Factory in Polonia

Motori

Peugeot 5008 Plug-In Hybrid in viaggio verso le Olimpiadi Invernali di Nizza 2030

Spettacolo

“Imperfect Women – Le mie amiche del cuore”: il nuovo thriller psicologico in arrivo su Apple TV

Tecnologia

Febbraio si accende di musica: con LG la casa diventa un palcoscenico

Spettacolo

Elettra Lamborghini pronta a sorprendere Sanremo 2026 con “Voilà”

Tecnologia

Google presenta Pixel 10a: innovazione, sostenibilità e intelligenza artificiale a prezzo accessibile

Spettacolo

Travis Scott completa la lineup del primo Hellwatt Festival: la RCF Arena pronta ad accendersi

Motori

Renault Group: solidità e resilienza per affrontare il futuro con fiducia

Spettacolo

U2 tornano con “Days of Ash”: un EP di sei tracce tra memoria, dolore e speranza

Motori

La gamma Dacia 2026 si rinnova: design, motori ed equipaggiamenti completamente aggiornati

Motori

Tesla introduce sui suoi veicoli in Europa l’assistente IA Grok
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Nino D’Angelo: sold out la data di Eboli, il 27 giugno si chiude il tour a Pompei

Dopo un tour trionfale nei principali palasport italiani, Nino D’Angelo sceglie un luogo simbolico e carico di storia per chiudere le celebrazioni dei suoi...

7 minuti ago

Spettacolo

Sequoie Music Park 2026: Subsonica, Fulminacci e Frah Quintale arricchiscono la lineup

Si arricchisce la lineup della sesta edizione di Sequoie Music Park, la rassegna estiva che animerà il Parco delle Caserme Rosse di Bologna con...

41 minuti ago

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Leo Gassmann torna sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo con il brano “Naturale”, di cui è disponibile il pre-save. Il singolo anticipa...

4 ore ago

Spettacolo

Elettra Lamborghini pronta a sorprendere Sanremo 2026 con “Voilà”

Elettra Lamborghini è ufficialmente in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. L’artista, icona pop...

5 ore ago