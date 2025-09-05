Connect with us

Spettacolo

“In viaggio con Eugene Levy”: Apple TV+ lancia la terza stagione

Published

La serie di viaggi “In viaggio con Eugene Levy” debutta oggi su Apple TV+ con la sua terza stagione, promettendo un’avventura globale ricca di scoperte e ospiti di prestigio. A partire dal Messico, dove Eugene Levy celebrerà il Giorno dei morti con il suo inconfondibile stile, lo show si snoderà attraverso otto episodi che toccheranno destinazioni come l’Austria, il Canada, l’Inghilterra, l’India, l’Irlanda, la Corea del Sud e gli Stati Uniti.

La prima tappa del viaggio porta Levy a Oaxaca, dove partecipa a un’iconica parata e si immerge nella cultura locale tra mezcal, lucha libre e l’aspetto spirituale della festa. A rendere ancora più entusiasmante questa nuova stagione è la lista dei viaggi dell’attore, stilata per essere compiuta prima di morire, realizzata grazie all’aiuto di ospiti d’eccezione come il Principe di Galles.

Tra i volti noti che accompagneranno Levy troviamo la superstar Michael Bublé, la figlia Sarah Levy e la boy band K-pop NOWZ. Al viaggio si unisce anche Rahul Dravid, leggenda del cricket indiano. Altri ospiti come Eric Nam e Jofra Archer arricchiranno la serie con le loro esperienze locali.

Levy, già protagonista delle prime due stagioni dove si è sfidato a superare le sue paure, continua a crescere come viaggiatore appassionato. La serie è prodotta da Twofour per Apple TV+ e vede produttori esecutivi come David Brindley e Nic Patten, tra gli altri.

“In viaggio con Eugene Levy” è stata candidata agli Emmy e si aggiunge all’ampio catalogo di Apple TV+, che offre contenuti originali di alta qualità dal suo lancio nel 2019. La piattaforma è disponibile globalmente su molteplici dispositivi con un abbonamento mensile e una prova gratuita iniziale.

 

