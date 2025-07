“Invasion”: svelate le prime immagini della terza stagione della serie in arrivo il 22 agosto su Apple TV+

Il 22 agosto è una data da segnare per tutti gli appassionati di fantascienza: debutta su Apple TV+ la terza stagione di “Invasion”, la famosa serie sci-fi creata da Simon Kinberg, candidato all’Oscar e due volte nominato agli Emmy, e da David Weil. Oggi, Apple TV+ ha rilasciato il teaser trailer e le prime immagini di questa attesissima nuova stagione, in cui l’invasione aliena prenderà una piega ancora più drammatica.

Nel corso delle prime due stagioni, “Invasion” ha catturato l’attenzione del pubblico grazie a una trama intricata e un’accurata caratterizzazione dei personaggi. La nuova stagione promette di elevare ulteriormente l’asticella, e non è un segreto che “abbia alzato la posta in gioco offrendo un mélange di intrighi, sviluppo dei personaggi e un ritmo che brucia a fuoco lento”, facendo leva anche su una fotografia magistrale.

La trama della terza stagione di “Invasion” si concentra su una pericolosa missione in cui i protagonisti provenienti da diverse parti del mondo si uniranno per infiltrarsi nella nave madre aliena. Dovranno affrontare alieni potenti che diffondono i loro tentacoli letali in tutto il pianeta. Questo si traduce in un’intensa collaborazione tra i protagonisti, dove nuove relazioni sorgono, mentre quelle esistenti vengono messe alla prova o addirittura distrutte. La sfida sarà unirsi come una squadra per tentare di salvare l’umanità.

Tra i volti conosciuti del cast tornano Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza, ed Enver Gjokaj. Inoltre, la stagione introduce una nuova protagonista fissa, Erika Alexander.

Per coloro che fossero incuriositi dal racconto visivo dell’invasione, i primi cinque episodi della terza stagione sono già disponibili per una visione in anteprima stampa, mentre la serie completa si dispiegherà attraverso dieci episodi, con nuovi appuntamenti settimanali ogni venerdì fino al 24 ottobre.

Da quando Apple TV+ è stato lanciato, è diventato un punto di riferimento per le serie originali globali, raccogliendo riconoscimenti e premi in tempo record. Ogni abbonato avrà accesso a un’ampia gamma di contenuti esclusivi, inclusi lungometraggi e serie pluripremiate come “Ted Lasso”.