Jabra lancia la serie Evolve3: le prime cuffie “cross-over” per lavoro e tempo libero

Jabra, leader nelle soluzioni audio e video professionali, ha annunciato l’arrivo della nuova serie Evolve3, la terza generazione della sua linea di cuffie che ha ridefinito il concetto di audio business. Il lancio segna un passo importante nell’evoluzione del lavoro ibrido e dell’integrazione tra mondo professionale e vita privata, grazie a un design compatto, tecnologia basata su Intelligenza Artificiale e prestazioni di lunga durata.

Le nuove Jabra Evolve3 85 (over-ear) e Evolve3 75 (on-ear) si distinguono per l’assenza dell’archetto microfonico tradizionale e introducono la tecnologia Jabra ClearVoice, basata su un sistema di deep learning che utilizza reti neurali profonde e algoritmi multi-microfono per isolare la voce dell’utente dai rumori esterni. Questo approccio, ispirato al modo in cui il cervello umano filtra i suoni in ambienti affollati, permette conversazioni nitide in ogni situazione, anche senza un microfono visibile.

La serie include inoltre una sofisticata cancellazione attiva del rumore adattiva (ANC), capace di reagire in tempo reale ai cambiamenti dell’ambiente e all’aderenza della cuffia. A differenza di altri modelli, l’ANC continua a operare anche durante le chiamate, mantenendo l’attenzione dell’utente e riducendo al minimo le distrazioni.

Pensate come vere cuffie “cross-over”, le Evolve3 offrono un equilibrio tra uso professionale e personale. Il design minimalista e moderno, disponibile in tonalità nera o grigio caldo, consente di passare senza compromessi da una riunione a una sessione musicale. Le Evolve3 85 assicurano un isolamento totale, ideale per la concentrazione, mentre le Evolve3 75 privilegiano la leggerezza e la consapevolezza dell’ambiente circostante. Entrambi i modelli puntano su comfort e portabilità, stabilendo nuovi standard nel settore.

Tra le novità più significative c’è la predisposizione per l’interazione vocale potenziata dall’IA. Le cuffie permettono un accesso one-touch ai sistemi di intelligenza artificiale e offrono una trascrizione vocale ad alta precisione, addestrata su oltre 60 milioni di frasi reali. Le prestazioni raggiungono il 96% di accuratezza generale e fino al 99% in ambienti open space, rendendo l’input vocale tre volte più veloce della digitazione.

Dal punto di vista della sicurezza e della gestione, la serie Evolve3 è certificata per le principali piattaforme di comunicazione unificata. Include un adattatore Bluetooth pre-associato per connessioni istantanee e sicure, oltre al supporto per Bluetooth nativo. Tramite il software Jabra Plus, i team IT possono monitorare e aggiornare i dispositivi da remoto, mentre gli utenti finali hanno accesso a personalizzazioni direttamente dall’app mobile: controlli dell’equalizzatore, riduzione del rumore del vento e aggiornamenti firmware in tempo reale. Una versione desktop del software è prevista nel corso del 2026.

L’autonomia rappresenta un altro punto di forza: fino a 25 ore di chiamate e 120 ore di ascolto musicale, con ricarica rapida che garantisce 10 ore di utilizzo in soli dieci minuti. Le batterie sostituibili allungano la durata del prodotto, in linea con le normative sul diritto alla riparazione.

Le novità non si limitano alla tecnologia. La filosofia di Jabra punta a migliorare la produttività e l’esperienza utente in ogni scenario di lavoro. L’azienda sottolinea come la qualità dell’audio sia ancora oggi un punto critico per molti professionisti: ben il 99% ritiene che un suono scadente influisca negativamente sulle riunioni online, mentre solo il 20% utilizza cuffie professionali dedicati, a fronte del 46% che si affida ancora a modelli consumer.

In questo contesto, la serie Evolve3 mira a colmare il divario tra prestazioni professionali e versatilità quotidiana, con una linea che unisce estetica, funzionalità e tecnologia avanzata.

“Con le nuove Jabra Evolve3, continuiamo la nostra missione di plasmare il futuro dell’audio professionale per la forza lavoro ibrida. Questa serie combina una tecnologia vocale leader del settore, un design piacevole da indossare e una perfetta integrazione con gli strumenti e le piattaforme su cui i professionisti fanno affidamento ogni giorno sia dal punto di vista lavorativo che personale”, ha commentato Calum MacDougall, Presidente di Jabra.

Le Jabra Evolve3 85 saranno disponibili dal 1° marzo 2026 al prezzo di 569 euro, mentre le Evolve3 75 saranno offerte a 399 euro. La versione in colore “Warm Gray” sarà introdotta in mercati selezionati a partire da aprile 2026.

Con la serie Evolve3, Jabra conferma la sua leadership e propone una nuova visione dell’audio professionale: un connubio di innovazione, eleganza e libertà di utilizzo pensato per accompagnare ogni momento della giornata, tra lavoro, creatività e vita privata.

