Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Jabra Scheduler: il nuovo pannello di programmazione per sale riunioni

Published

Jabra, leader mondiale nelle soluzioni audio e video professionali, ha annunciato il lancio del Jabra Scheduler, un rivoluzionario pannello di programmazione touchscreen progettato per ottimizzare la gestione delle sale riunioni. Disponibile a partire dal 17 novembre 2025, questo dispositivo promette di semplificare la pianificazione delle riunioni, minimizzando le doppie prenotazioni e garantendo un’esperienza di utilizzo senza interruzioni.

Il Jabra Scheduler si distingue per la sua capacità di integrare la visualizzazione della disponibilità delle sale in tempo reale. Gli utenti possono prenotare spazi direttamente dal touchscreen o tramite i loro calendari digitali, con l’ulteriore vantaggio di prevenire sovrapposizioni tra le prenotazioni. Realizzato con oltre il 50% di materiali riciclati, il dispositivo sostiene pratiche di produzione sostenibili, riflettendo l’impegno di Jabra verso soluzioni ecologiche.

Questo pannello offre una compatibilità perfetta con Microsoft Teams Rooms e Zoom Rooms, agevolando la sincronizzazione delle riunioni attraverso indicatori LED che mostrano immediatamente lo stato di disponibilità delle sale. La flessibilità del Jabra Scheduler è un punto di forza: può essere utilizzato anche in sale prive di dispositivi Jabra, permettendo alle aziende di standardizzare la gestione degli spazi.

L’innovazione del Jabra Scheduler risiede anche nella sua facilità di implementazione. La gestione dei cavi integrata consente una configurazione plug-and-play rapida e flessibile, con diverse opzioni di montaggio. La gestione centralizzata tramite Jabra+ facilita il monitoraggio e l’aggiornamento delle prenotazioni in più sedi, migliorando l’efficienza operativa delle aziende.

Secondo Holger Reisinger, SVP Enterprise Video Business Unit di Jabra, “Jabra Scheduler segna un’importante espansione del nostro portafoglio di prodotti per la collaborazione e la videoconferenza, introducendo una nuova categoria di prodotto che completa la nostra offerta per le sale riunioni.” Questa soluzione evidenzia come Jabra continui a innovare nel settore della collaborazione, garantendo alle aziende strumenti indispensabili per migliorare la produttività e semplificare l’organizzazione delle riunioni.

In sintesi, il Jabra Scheduler rappresenta un nuovo standard per la gestione delle sale riunioni, fornendo un’esperienza utente senza precedenti grazie alla sua tecnologia avanzata e alla facilità d’uso. Disponibile presso rivenditori selezionati al prezzo consigliato di 699 euro, questo dispositivo pone le basi per una gestione delle riunioni più efficiente e sostenibile, segnalando una nuova era nella collaborazione aziendale.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Società

Maurizio Cattelan vince il Preis der Nationalgalerie 2026: BMW rinnova il suo sostegno all’arte contemporanea

Spettacolo

Eboli si prepara all’arrivo di Elodie: grande attesa per “Elodie Show 2025” al PalaSele

Giochi

PlayStation celebra la community con “It Happens on PS5”

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Hyundai Motor Group inaugura in Germania un nuovo centro prove europeo

Spettacolo

Continua il tour “DOPPIA TRACCIA” di PFM – Premiata Forneria Marconi

Tecnologia

Creative accende il Black Friday 2025 con offerte imperdibili sulla sua linea audio

Giochi

Hyrule Warriors: l’era dell’esilio è ora disponibile solo su Nintendo Switch 2

Spettacolo

“VASCO LIVE 2025 THE ESSENTIALS”: esce il 14 novembre l’album in triplo vinile e doppio CD che celebra la Vita

Motori

Audi for Business: dalla nuova gamma plug-in dei quattro anelli ai nuovi servizi per le imprese

Spettacolo

X Factor 2025 Live 3: Un Viaggio Musicale nel Magico Mondo degli Anni ’90

Motori

Hyundai TUCSON Dark Line: eleganza e performance nel nuovo allestimento esclusivo

Spettacolo

Gio Evan torna in tour: nuove date estive tra Roma e Milano e il successo de “L’affine del mondo”

Tecnologia

Jabra Scheduler: il nuovo pannello di programmazione per sale riunioni

Motori

Hyundai Motor Group e NVIDIA: una collaborazione per l’AI nel settore automotive

Società

Sicurezza e Nuova Proposta di Legge sugli Sfratti: i Temi Caldi a “Dritto e Rovescio”

Spettacolo

GEOLIER torna con il nuovo singolo “FOTOGRAFIA”, fuori ovunque venerdì 7 novembre.

Spettacolo

Un Viaggio Dietro le Quinte della Comicità Italiana con “ZELIG REPUBLIC”

Tecnologia

Ledworks presenta l’offerta Twinkly 2025, per un Natale ancora più luminoso

Tecnologia

OPPO e Live Nation Rivoluzionano i Concerti con la Find X9 Series
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Hyundai Motor Group inaugura in Germania un nuovo centro prove europeo

Hyundai Motor Group compie un nuovo e significativo passo avanti nella sua strategia di espansione e innovazione in Europa con l’apertura del nuovo Square...

5 ore ago

Tecnologia

Creative accende il Black Friday 2025 con offerte imperdibili sulla sua linea audio

Questo Black Friday, Creative Technology si prepara a conquistare gli appassionati di musica e intrattenimento con una selezione di offerte sui suoi dispositivi audio...

9 ore ago

Motori

Hyundai Motor Group e NVIDIA: una collaborazione per l’AI nel settore automotive

Il 31 ottobre 2025 segna un nuovo capitolo nella partnership tra Hyundai Motor Group e NVIDIA, con l’annuncio della creazione di una fabbrica di...

12 ore ago

Tecnologia

Ledworks presenta l’offerta Twinkly 2025, per un Natale ancora più luminoso

Il Natale 2025 si annuncia ancora più luminoso grazie alla nuova collezione Twinkly di Ledworks, leader globale nell’illuminazione decorativa smart. La nuova linea, pensata...

12 ore ago