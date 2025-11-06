Jabra Scheduler: il nuovo pannello di programmazione per sale riunioni

Jabra, leader mondiale nelle soluzioni audio e video professionali, ha annunciato il lancio del Jabra Scheduler, un rivoluzionario pannello di programmazione touchscreen progettato per ottimizzare la gestione delle sale riunioni. Disponibile a partire dal 17 novembre 2025, questo dispositivo promette di semplificare la pianificazione delle riunioni, minimizzando le doppie prenotazioni e garantendo un’esperienza di utilizzo senza interruzioni.

Il Jabra Scheduler si distingue per la sua capacità di integrare la visualizzazione della disponibilità delle sale in tempo reale. Gli utenti possono prenotare spazi direttamente dal touchscreen o tramite i loro calendari digitali, con l’ulteriore vantaggio di prevenire sovrapposizioni tra le prenotazioni. Realizzato con oltre il 50% di materiali riciclati, il dispositivo sostiene pratiche di produzione sostenibili, riflettendo l’impegno di Jabra verso soluzioni ecologiche.

Questo pannello offre una compatibilità perfetta con Microsoft Teams Rooms e Zoom Rooms, agevolando la sincronizzazione delle riunioni attraverso indicatori LED che mostrano immediatamente lo stato di disponibilità delle sale. La flessibilità del Jabra Scheduler è un punto di forza: può essere utilizzato anche in sale prive di dispositivi Jabra, permettendo alle aziende di standardizzare la gestione degli spazi.

L’innovazione del Jabra Scheduler risiede anche nella sua facilità di implementazione. La gestione dei cavi integrata consente una configurazione plug-and-play rapida e flessibile, con diverse opzioni di montaggio. La gestione centralizzata tramite Jabra+ facilita il monitoraggio e l’aggiornamento delle prenotazioni in più sedi, migliorando l’efficienza operativa delle aziende.

Secondo Holger Reisinger, SVP Enterprise Video Business Unit di Jabra, “Jabra Scheduler segna un’importante espansione del nostro portafoglio di prodotti per la collaborazione e la videoconferenza, introducendo una nuova categoria di prodotto che completa la nostra offerta per le sale riunioni.” Questa soluzione evidenzia come Jabra continui a innovare nel settore della collaborazione, garantendo alle aziende strumenti indispensabili per migliorare la produttività e semplificare l’organizzazione delle riunioni.

In sintesi, il Jabra Scheduler rappresenta un nuovo standard per la gestione delle sale riunioni, fornendo un’esperienza utente senza precedenti grazie alla sua tecnologia avanzata e alla facilità d’uso. Disponibile presso rivenditori selezionati al prezzo consigliato di 699 euro, questo dispositivo pone le basi per una gestione delle riunioni più efficiente e sostenibile, segnalando una nuova era nella collaborazione aziendale.