Jennifer Garner torna in “L’ultima cosa che mi ha detto”: la seconda stagione dal 20 febbraio 2026 su Apple TV

La tanto attesa seconda stagione di “L’ultima cosa che mi ha detto”, la serie interpretata e prodotta da Jennifer Garner, farà il suo debutto il 20 febbraio 2026 su Apple TV. Il nuovo capitolo, composto da otto episodi, è basato sul sequel dell’acclamato romanzo di Laura Dave, “The First Time I Saw Him”, in uscita il 6 gennaio 2026 su Apple Books.

La serie, tratta dal bestseller internazionale “L’ultima cosa che mi ha detto” (pubblicato nel 2021 da Simon & Schuster e selezionato dal Reese’s Book Club), torna con una nuova trama intensa e ricca di colpi di scena. Dopo cinque anni di latitanza, Owen (interpretato da Nikolaj Coster-Waldau) ricompare improvvisamente, costringendo Hannah (Garner) e la figliastra Bailey (Angourie Rice) a una corsa contro il tempo per riunire la loro famiglia prima che il passato torni a perseguitarli.

La seconda stagione accoglie anche nuovi volti, tra cui Judy Greer e Rita Wilson, insieme a un cast arricchito da Augusto Aguilera, Josh Hamilton, Nick Hargrove, Michael Galante, John Noble, Michael Hyatt e Luke Kirby.

Prodotta da 20th Television e dalla Hello Sunshine di Reese Witherspoon e Lauren Neustadter (parte di Candle Media), la serie vede Laura Dave nel ruolo di creatrice e co-sceneggiatrice insieme al vincitore dell’Oscar Josh Singer. Entrambi tornano come produttori esecutivi insieme a Garner, Witherspoon e Neustadter. Per questa nuova stagione, si unisce al team anche il candidato agli Emmy Aaron Zelman come co-showrunner e produttore esecutivo, affiancato da Daisy von Scherler Mayer e Merri D. Howard.

Il romanzo originale, da cui tutto ha avuto origine, ha rappresentato un fenomeno editoriale mondiale. “L’ultima cosa che mi ha detto” è stato al primo posto nella classifica del New York Times per oltre 80 settimane, ha venduto più di cinque milioni di copie e ha conquistato premi come il Goodreads Choice Award per il miglior thriller/giallo del 2021. È stato inoltre nominato tra i migliori libri dell’anno da Amazon e Apple, diventando uno degli e-book più letti nelle biblioteche statunitensi nel 2022.

Accolto in 39 paesi, incluso il Regno Unito, dove è stato selezionato dal Richard and Judy Book Club, il successo del romanzo ha aperto la strada a un adattamento televisivo che ha conquistato pubblico e critica.

Con titoli come “The Morning Show”, “Surface” e la prossima serie limitata “Lucky” con Anya Taylor-Joy, Apple TV continua a consolidarsi come una delle piattaforme più innovative nel panorama dell’intrattenimento mondiale. Dal suo lancio nel novembre 2019, il servizio ha conquistato 638 vittorie e 2.850 nomination ai più importanti premi internazionali, tra cui gli Emmy e l’Oscar come Miglior film per “CODA”.

Con una produzione di altissimo livello, una trama avvincente e un cast d’eccezione, la seconda stagione di “L’ultima cosa che mi ha detto” promette di riportare il pubblico nel cuore di una storia carica di mistero, emozione e legami familiari messi alla prova dal tempo e dai segreti. L’appuntamento è fissato per il 20 febbraio 2026, solo su Apple TV.