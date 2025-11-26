Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Jon Hamm torna su Apple TV con la seconda stagione di “Your Friends & Neighbors”

Published

Apple TV ha annunciato la data di uscita e le prime immagini della seconda stagione di “Your Friends & Neighbors”, l’acclamata dramedy con Jon Hamm nel doppio ruolo di protagonista e produttore esecutivo. La nuova stagione, ideata da Jonathan Tropper, debutterà il 3 aprile in esclusiva su Apple TV con il primo dei dieci episodi previsti, seguiti da una nuova uscita settimanale fino al 5 giugno 2026.

In questi nuovi episodi, Andrew Cooper si trova nuovamente a fare i conti con la sua doppia vita da improbabile ladro di quartiere. Tuttavia, l’arrivo di un nuovo vicino rischia di destabilizzare il suo fragile equilibrio e di mettere in pericolo la sua famiglia, costringendolo a fare scelte sempre più difficili per proteggere il proprio segreto.

Al fianco di Jon Hamm ci sarà un cast di alto livello, con l’ingresso del candidato agli Emmy James Marsden, che si unisce ai già noti Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt e Donovan Colan.

La serie, prodotta da Apple Studios, nasce da un’idea dell’autore di best seller Jonathan Tropper, che ricopre i ruoli di showrunner, regista e produttore esecutivo per Tropper Ink. Oltre a Hamm, fanno parte della squadra produttiva anche Connie Tavel, Craig Gillespie, Jamie Rosengard, Lori Keith Douglas e Stephanie Laing, quest’ultima alla regia di sei episodi.

Con la sua nuova stagione, “Your Friends & Neighbors” promette di ampliare ulteriormente il suo universo narrativo, confermandosi come una delle commedie drammatiche più apprezzate della piattaforma. La serie esplora con sottile ironia le sfumature della vita di periferia, alternando momenti di tensione a riflessioni sul significato della famiglia, dell’identità e della seconda possibilità.

Apple TV continua così ad arricchire il suo catalogo di produzioni originali di successo. Dal lancio del servizio il 1° novembre 2019, la piattaforma ha collezionato 644 vittorie e 2.916 nomination ai più importanti premi internazionali, grazie a titoli come “The Studio”, “Ted Lasso” e l’Oscar come Miglior film per “CODA”.

Disponibile in oltre cento paesi e accessibile su più di un miliardo di schermi, Apple TV si conferma tra i protagonisti della scena streaming internazionale, offrendo esperienze di intrattenimento di alta qualità. Con il ritorno di “Your Friends & Neighbors”, il 2026 si preannuncia come un anno all’insegna delle grandi storie e dei volti iconici che hanno reso riconoscibile lo stile Apple.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

“Squallor” di Fabri Fibra compie dieci anni: edizione speciale in vinile e CD per celebrare un disco di culto

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Spettacolo

Laura Pausini torna con “Ritorno ad Amare”
Find X8 Pro, OPPO

Tecnologia

OPPO dà il via alle promo natalizie 2025: tecnologia e stile sotto l’albero

Spettacolo

Dennis Quaid torna su HISTORY Channel con la seconda stagione di “Sacri Misteri”

Tecnologia

Un anno di ricerche: cosa ha catturato l’Italia su Google nel 2025

Giochi

Metroid Prime 4: Beyond è ora disponibile su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch!

Spettacolo

Jon Hamm torna su Apple TV con la seconda stagione di “Your Friends & Neighbors”

Spettacolo

Due inediti di Natale per ricordare Paolo Benvegnù: la voce del cantautore rivive con il Piccolo Coro dell’Antoniano

Motori

Leapmotor raggiunge un nuovo record di consegne in Cina: oltre 70.300 veicoli a novembre

Spettacolo

“NINO.18 GIORNI”: il film documentario su Nino D’Angelo prosegue la sua programmazione in Campania

Spettacolo

Paola Iezzi inaugura il 2026 con “IEZZ WE CAN!!!”: un live show tra suoni, visioni e libertà creativa

Tecnologia

Twinkly svela il proprio “Wrapped” di luci: così l’Italia illumina le emozioni del 2025

Spettacolo

ANNA è per il terzo anno consecutivo l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia

Tecnologia

FRITZ!Mesh Set: la rete che trasforma la casa in uno spazio connesso e senza limiti

Motori

Gamma Nuova Sandero: la berlina versatile ora disponibile a partire da 14.800 euro

Motori

Honda Dual Drive: guidi oggi e decidi domani

Moda

Sirivannavari presenta la nuova collezione di accessori Autunno-Inverno 2025/26

Tecnologia

Samsung Trend Radar 2025: stare a casa è il nuovo trend per Gen Z e Millennials

Moda

Avant Toi a Pitti Immagine Uomo: un ritorno alle origini con “Rooted Ritual Paths”

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta il pubblico con “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa” su Canale 5
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“AMADEUS”: la nuova serie Sky Original che reinventa il genio di Mozart

Dal 23 dicembre arriva su Sky e in streaming su NOW “AMADEUS”, una nuova e ambiziosa serie Sky Original che offre una rilettura audace...

26 Novembre 2025

Spettacolo

“Il pianeta preistorico: era glaciale”: domani arriva su Apple TV

Da domani, 26 novembre, Apple TV ospita un viaggio straordinario nel ghiaccio e nel tempo con “Il pianeta preistorico: era glaciale”, la nuova docuserie...

25 Novembre 2025

Spettacolo

“INDUSTRY” torna con la quarta stagione: potere, finanza e desiderio al centro del nuovo capitolo HBO Original

La serie HBO Original “Industry” è pronta a tornare con la sua quarta, attesissima stagione. Composta da otto episodi, la nuova produzione arriverà su...

25 Novembre 2025

Spettacolo

“Pluribus”: la nuova serie di Vince Gilligan debutta su Apple TV

Arriva su Apple TV “Pluribus”, la nuova attesissima serie ideata da Vince Gilligan, creatore di “Breaking Bad” e co-creatore di “Better Call Saul”. La...

7 Novembre 2025