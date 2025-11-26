Jon Hamm torna su Apple TV con la seconda stagione di “Your Friends & Neighbors”

Apple TV ha annunciato la data di uscita e le prime immagini della seconda stagione di “Your Friends & Neighbors”, l’acclamata dramedy con Jon Hamm nel doppio ruolo di protagonista e produttore esecutivo. La nuova stagione, ideata da Jonathan Tropper, debutterà il 3 aprile in esclusiva su Apple TV con il primo dei dieci episodi previsti, seguiti da una nuova uscita settimanale fino al 5 giugno 2026.

In questi nuovi episodi, Andrew Cooper si trova nuovamente a fare i conti con la sua doppia vita da improbabile ladro di quartiere. Tuttavia, l’arrivo di un nuovo vicino rischia di destabilizzare il suo fragile equilibrio e di mettere in pericolo la sua famiglia, costringendolo a fare scelte sempre più difficili per proteggere il proprio segreto.

Al fianco di Jon Hamm ci sarà un cast di alto livello, con l’ingresso del candidato agli Emmy James Marsden, che si unisce ai già noti Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt e Donovan Colan.

La serie, prodotta da Apple Studios, nasce da un’idea dell’autore di best seller Jonathan Tropper, che ricopre i ruoli di showrunner, regista e produttore esecutivo per Tropper Ink. Oltre a Hamm, fanno parte della squadra produttiva anche Connie Tavel, Craig Gillespie, Jamie Rosengard, Lori Keith Douglas e Stephanie Laing, quest’ultima alla regia di sei episodi.

Con la sua nuova stagione, “Your Friends & Neighbors” promette di ampliare ulteriormente il suo universo narrativo, confermandosi come una delle commedie drammatiche più apprezzate della piattaforma. La serie esplora con sottile ironia le sfumature della vita di periferia, alternando momenti di tensione a riflessioni sul significato della famiglia, dell’identità e della seconda possibilità.

Apple TV continua così ad arricchire il suo catalogo di produzioni originali di successo. Dal lancio del servizio il 1° novembre 2019, la piattaforma ha collezionato 644 vittorie e 2.916 nomination ai più importanti premi internazionali, grazie a titoli come “The Studio”, “Ted Lasso” e l’Oscar come Miglior film per “CODA”.

Disponibile in oltre cento paesi e accessibile su più di un miliardo di schermi, Apple TV si conferma tra i protagonisti della scena streaming internazionale, offrendo esperienze di intrattenimento di alta qualità. Con il ritorno di “Your Friends & Neighbors”, il 2026 si preannuncia come un anno all’insegna delle grandi storie e dei volti iconici che hanno reso riconoscibile lo stile Apple.