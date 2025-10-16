Lancia celebra al Rallye Sanremo una stagione indimenticabile

Lancia festeggia un’annata straordinaria al celebre Rallye Sanremo, un evento che segna una pietra miliare nel ritorno del celebre marchio nel mondo dei rally. Dal 18 al 19 ottobre, le strade liguri ospiteranno il Trofeo Lancia 2025, portando passione e storia, in uno dei contesti più iconici del motorsport europeo. La corsa rappresenta l’epilogo di una stagione emozionante, che ha visto protagonisti Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, già incoronati campioni del Trofeo Lancia e del Campionato Italiano CIAR 2Ruote Motrici.

Tra i paesaggi mozzafiato dell’entroterra ligure e della Riviera dei Fiori, la Lancia Ypsilon Rally4 HF risuonerà lungo i 481 km di gara, di cui 118,42 dedicati alle prove speciali. Il rombo dei motori sarà affiancato dalla presenza storica delle mitiche Lancia Rally 037 e Delta Integrale, vetture che, in passato, regalarono al marchio successi leggendari con Walter Röhrl e Miki Biasion alla guida.

Mentre Sanremo si prepara a incoronare i nuovi campioni, restano aperti i giochi per i titoli Junior ed Expert del Trofeo Lancia e per il titolo Costruttori del CIAR 2Ruote Motrici. In particolare, il giovane Gabriel Di Pietro guida attualmente la classifica Junior, mentre tra gli Expert, il polacco Dariusz Polonski è in testa grazie a tre vittorie consecutive.

L’evento non sarà solo una sfida sportiva ma anche una celebrazione dell’arte automobilistica italiana. Gli appassionati avranno l’occasione di ammirare il nuovo orologio da collezione Lancia HF, creato in collaborazione con la prestigiosa Maison Eberhard & Co. Questo segna il ritorno del leggendario logo HF, un simbolo di eccellenza e prestazioni sportive.

La stagione, caratterizzata dalla dominante presenza della Ypsilon Rally4 HF, ha visto il team Lion Racing conquistare quattro vittorie e due podi. Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse HF, ha commentato: “Il Rallye Sanremo sarà la giusta cornice per festeggiare un ritorno vincente e guardare al futuro. Pisani e Biagi hanno riportato Lancia al vertice, ma ciò che più conta è il livello straordinario raggiunto dal Trofeo: giovani, team e vetture hanno dimostrato che la passione e la competenza italiane possono ancora fare la differenza. ”

Mentre i riflettori si concentrano sul capitolo conclusivo di questa entusiasmante stagione, Lancia guarda già avanti, con piani di crescita e un futuro promettente con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale nel 2026. Questo evento non è solo una celebrazione del passato glorioso, ma un trampolino per le nuove generazioni di piloti pronti a lasciare il segno nel mondo dei rally.