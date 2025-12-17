Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Lancia ed Eberhard & Co. presentano un progetto che unisce tradizione, stile e passione per l’ingegneria italiana e svizzera: il nuovo orologio Lancia HF in edizione limitata. Un segnatempo che segna simbolicamente la rinascita della storica sigla HF – acronimo di “High Fidelity” – accompagnata dall’iconico elefantino rosso, emblema di coraggio e determinazione fin dal 1953.

Nato dalla collaborazione tra Lancia e la Maison Eberhard & Co., il nuovo modello celebra il patrimonio sportivo del marchio torinese e riafferma il legame profondo con il mondo dei motori. L’iniziativa arriva in un momento cruciale per la casa automobilistica, impegnata nella sua “Renaissance”, un piano strategico decennale che mira a rilanciare il marchio nel panorama automobilistico internazionale.

Il nuovo orologio HF diventa simbolo di questa rinnovata energia, con un design che unisce tradizione e modernità. Dotato di movimento meccanico automatico e cassa in acciaio da 41 millimetri, il segnatempo è disponibile in tre varianti di quadrante – blu, bianco o nero a lavorazione “soleil” – tutte con indici luminescenti e dettagli rossi a richiamare il DNA agonistico Lancia. Sul fondello figurano logo, referenza e numerazione progressiva, a sottolineare l’esclusività del modello. Ogni colore sarà prodotto in soli 120 esemplari, conferendo a questa collezione un valore da vero pezzo da collezione.

Il cinturino in pelle vintage con cuciture rosse o il bracciale in acciaio Chablis con chiusura 2CLICK® completano il design, con una cura dei dettagli tipica dell’alta orologeria svizzera. Lancia HF è dunque un tributo all’heritage condiviso tra il marchio italiano e la Maison elvetica, due protagonisti che dal primo Novecento ad oggi hanno saputo innovare i rispettivi settori rimanendo fedeli alle proprie origini.

Dal 1906, anno di fondazione di Lancia, e dal 1887, data di nascita di Eberhard & Co., le due realtà hanno tracciato percorsi paralleli, uniti da una costante ricerca tecnica e da un profondo legame con la competizione. La storica Lambda di Lancia, pioniera della modernità automobilistica, e i primi cronografi da polso di Eberhard & Co. testimoniano già allora una visione comune di precisione e innovazione.

Negli anni Trenta, l’innovazione aerodinamica di modelli come Augusta e Aprilia rispecchia lo slancio orologiero dei cronografi rattrappanti di La Chaux-de-Fonds. Dopo la guerra, entrambi i marchi vivono un periodo d’oro: per Lancia nasce l’iconica Aurelia, mentre Eberhard & Co. firma collezioni senza tempo come Extra-fort e Contograf.

Durante gli anni Settanta e Ottanta, la sigla HF viene proiettata nella leggenda grazie alle imprese nei rally internazionali con modelli come Lancia Delta Integrale, vincitrice di dieci Campionati del Mondo Costruttori. Allo stesso tempo, Eberhard & Co. rafforza la propria identità con collezioni ispirate al mondo dei motori, fino a dedicare nel 1992 una linea al leggendario Tazio Nuvolari.

Nel nuovo millennio, entrambe le aziende hanno saputo reinterpretare la propria eredità in chiave moderna. Eberhard & Co. inaugura con il Chrono 4 una nuova era tecnica e stilistica; Lancia rilancia invece il suo DNA sportivo con la futura partecipazione della Ypsilon Rally2 HF Integrale al WRC2 del FIA World Rally Championship 2026.